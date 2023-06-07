В парках Москвы откроются летние кинотеатры

Москвичи смогут насладить даже немым кино в сопровождении джазового оркестра.

Этим летом москвичей ожидает масштабная культурная программа в столичных парках, которые уже давно стали не просто местами отдыха, а полноценными точками притяжения. Все желающие могут посетить в зеленых зонах театральные кружки и спортивные секции, насладиться музыкальными вечерами и научными лекциями, позаниматься танцами и поучаствовать в экскурсиях.

Кроме того, в парках Москвы можно посмотреть любимые советские фильмы и работы современных авторов. Специально для любителей кино открываются летние кинотеатры. Они будут работать в восьми зонах отдыха, сообщила заместитель главы города Наталья Сергунина.

"Летние кинотеатры проработают в парках до осени. Их гости увидят новинки и классические картины. В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино — такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр", — отметила заммэра.

Так, 9 июня посетители парка Олимпийской Деревни смогут посмотреть советскую классику: "Дети капитана Гранта" и "Девушка с характером". А в Таганском парке показы будут идти каждую пятницу с 19:00. В 21:00 всех желающих ждут в Измайловском парке.

В Парке Горького и "Сокольниках" откроются летние кинотеатры сети "Москино" – там можно насладиться новинками, фестивальными лентами и авторскими работами. Лучшие картины Госфильмофонда России покажут в саду имени Баумана и Бабушкинском парке.

Гости парка "Ангарские пруды" смогут посмотреть шедевры из коллекции "Мосфильма". 10 июня в 12:00 начнется показ комедии "Спорт, спорт, спорт", а 11 июня в 19:00 в летнем кинотеатре можно насладиться драмой "Родня".

Как ранее сообщали "Дни.ру", любителей кино и мультфильмов также ждут в парке Дружбы. Если же вы больше увлекаетесь литературой, то можете посетить читальни в на территории музея-заповедника "Царицыно", а также Измайловского, Бабушкинского и других парков Москвы.

Посвященные отечественным писателям и поэтам экскурсии пройдут в парке "Дубки". А в зоне отдыха "Фили" ждут желающих выучить английский, испанский или китайский язык. В саду "Эрмитаж" можно позаниматься танцами, в саду имени Баумана – послушать лекции.