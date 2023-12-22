На Западе Москвы возвели 34 новостройки по реновации

Новоселье справили более 14 тысяч человек.



Москва ускоряет темпы реализации программы реновации. Жители ветхих пятиэтажек получают современное жилье класса комфорт увеличенной площади. Участники программы переезжают в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни.

Так, на территории Западного административного округа (ЗАО) расселили или планируют расселить в ближайшее время 131 старый дом. Для переселенцев ввели в эксплуатацию 34 новостройки общей площадью жилых помещений более 500 тысяч квадратных метров, рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Сейчас к заселению готовят три новостройки, расположенные в Можайском районе. Переезд начнется уже в 2024 году, уточнил руководитель ведомства.

Программа реновации проходит в 10 районах Западного административного округа. Многие жители пятиэтажек уже справили новоселье, а около трех тысяч оформляют необходимые документы.

Ветхие пятиэтажки демонтируют по технологии "умного" сноса. Место, где они стояли, включают в список строительных площадок, где возведут дома по реновации.

Всего в ЗАО возводят 44 дома и столько же проектируют. Общая площадь жилья в этих домах превысит миллион квадратных метров.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы переселения горожан из ветхого жилья. В бюджете столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на реализацию программы выделено более триллиона рублей.

Одним из первых районов, где стартовала программа реновации, стал Нагатинский Затон. Там планируется демонтировать 54 ветхих дома, в которых проживают более 13 тысяч человек. Полностью расселено шесть зданий.

Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее включили 5175 домов, большая часть которых построена более полувека назад. Жилье в них устарело морально и физически.

Переселение пройдет в три этапа. Первый завершится к 2025 году, второй продлится до 2029-го, третий рассчитан до конца 2032-го.

Обладателями жилья в новостройках станут более миллиона москвичей. Участникам программы передают квартиры с полной отделкой класса комфорт с установленной сантехникой, стеклопакетами и радиаторами отопления.

