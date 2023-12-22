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Пятница 22 декабря

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На Западе Москвы возвели 34 новостройки по реновации

На Западе Москвы возвели 34 новостройки по реновации
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Новоселье справили более 14 тысяч человек.

Москва ускоряет темпы реализации программы реновации. Жители ветхих пятиэтажек получают современное жилье класса комфорт увеличенной площади. Участники программы переезжают в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни.

Так, на территории Западного административного округа (ЗАО) расселили или планируют расселить в ближайшее время 131 старый дом. Для переселенцев ввели в эксплуатацию 34 новостройки общей площадью жилых помещений более 500 тысяч квадратных метров, рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Сейчас к заселению готовят три новостройки, расположенные в Можайском районе. Переезд начнется уже в 2024 году, уточнил руководитель ведомства.

Программа реновации проходит в 10 районах Западного административного округа. Многие жители пятиэтажек уже справили новоселье, а около трех тысяч оформляют необходимые документы.

Ветхие пятиэтажки демонтируют по технологии "умного" сноса. Место, где они стояли, включают в список строительных площадок, где возведут дома по реновации.

Всего в ЗАО возводят 44 дома и столько же проектируют. Общая площадь жилья в этих домах превысит миллион квадратных метров.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы переселения горожан из ветхого жилья. В бюджете столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на реализацию программы выделено более триллиона рублей.

Одним из первых районов, где стартовала программа реновации, стал Нагатинский Затон. Там планируется демонтировать 54 ветхих дома, в которых проживают более 13 тысяч человек. Полностью расселено шесть зданий.

Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее включили 5175 домов, большая часть которых построена более полувека назад. Жилье в них устарело морально и физически.

Переселение пройдет в три этапа. Первый завершится к 2025 году, второй продлится до 2029-го, третий рассчитан до конца 2032-го.

Обладателями жилья в новостройках станут более миллиона москвичей. Участникам программы передают квартиры с полной отделкой класса комфорт с установленной сантехникой, стеклопакетами и радиаторами отопления.

22 декабря 2023, 16:29
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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