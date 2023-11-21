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Вторник 5 декабря

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Активные граждане выберут одного из лауреатов конкурса "Московская реставрация"

Активные граждане выберут одного из лауреатов конкурса "Московская реставрация"
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Для голосования на цифровом портале доступны шесть памятников архитектуры.

На столичном цифровом портале "Активный гражданин" стартовало голосование за лучший объект реставрации 2023 года. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подчеркнула, что горожанам предложат на выбор шесть памятников архитектуры.

Заместитель главы столичного региона добавила, что голосования активным гражданам доступны такие объекты, как Театр эстрады, павильон "Мясная промышленность" на ВДНХ или дом Пантелеева, который, по ее словам, стало двухтысячным отреставрированным зданием в Москве с 2011 года.

Так, жилой дом Пантелеева, расположенный на Земляном Валу, отличается богато украшенным фасадом. На двухэтажном особняке XIX века можно увидеть растительные орнаменты, статуи, фигурки купидонов и орлов. Нынешняя реставрация стала первой с момента постройки здания.

Московский государственный театр эстрады на Берсеневской набережной является элементом "Комплекс "Дома Правительства", который в свою очередь признан объектом культурного наследия регионального значения. Сохранившиеся архивные данные помогли специалистам в ходе реставрации раскрыть панорамные витражные окна, заложенные в советские годы.

На суд активных граждан также представлен павильон "Мясная промышленность", расположенный на ВДНХ. Здание было построено 70 лет назад и с тех пор ни разу не реставрировалось. В ходе работ удалось восстановить скульптуру "Боец с быком", деревянные парадные двери с металлическим декором и отдельно стоящие скульптуры быков.

Участвующий в голосовании павильон "Центральный" – это одно из наиболее монументальных сооружений ВДНХ. Вместе со шпилем здание достигает высоты 97 метров. Для его реставрации потребовалось несколько лет. Специалисты привели в порядок золотой шпиль, фасадные скульптуры и 16 медальонов с гербами союзных республик.

К слову, конкурс "Московская реставрация" проводится в столице уже в 13-й раз. За это время его лауреатами стали более 450 специалистов и организаций. В 2023 году заявки на участие подали 83 конкурсанта, которые работали над восстановлением 52 объектов культурного наследия.

21 ноября 2023, 09:15
Фото: mos.ru
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