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На улице Медиков в 2024 году откроют пешеходный переход

На улице Медиков в 2024 году откроют пешеходный переход
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Объект готов на 60%.

В декабре 2024 года откроется пешеходный переход под путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) на улице Медиков в районе Царицыно. Строительство объекта протяженностью почти 100 метров началось осенью 2022 года.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что в настоящее время переход готов на 60%. Продолжается отделка тоннельной части и лестничных сходов. Специалисты монтируют внутренние инженерные системы.

"По контракту завершение строительства пешеходного перехода планируется в четвертом квартале 2024 года", – отметил заммэра.

Проектом предусмотрено устройство четырех лестничных сходов. Для маломобильных жителей оборудуют три лифта, рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На объекте завершилось устройство конструкций из монолитного железобетона и шпунтового ограждения, выполнены гидроизоляционные работы. Установлен защитный экран под железнодорожными путями.

Переход позволит местным жителям комфортно проходить под путями МЦД-2 в районе пересечения улиц Медиков и Каспийская и в направлении парка "Борисовские пруды".

Еще один переход под путями второго Московского центрального диаметра построили в Покровском-Стрешневе. 61-метровый пешеходный переход в районе 1-го Тушинского проезда имеет два лестничных схода и два лифта подъемностью до тысячи килограммов. Лифтами могут пользоваться маломобильные граждане – пенсионеры, инвалиды, мамы с колясками, пассажиры с тяжелыми и габаритными предметами.

Переход обеспечивает удобную связь между Волоколамским шоссе и 1-м Тушинским проездом. Благодаря объекту появился безопасный маршрут через пути второго диаметра.

Ранее начался капитальный ремонт трех пешеходных переходов в Южном, Северо-Западном и Северном администратиных округах. Объекты расположены на 32-м километре МКАД, Волоколамском шоссе и 29-м километре Ленинградского шоссе в деревне Черкизово. Специалисты заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, приведели в порядок лестничные сходы и напольные покрытия, обновили инженерное оборудование.

1 ноября 2023, 17:35
Изображение: Mos.ru
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