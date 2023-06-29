Подземный переход через пути МЦД-2 в Покровском-Стрешневе откроют в сентябре

Пешеходный переход в районе 1-го Тушинского проезда почти готов.

Строительство подземного пешеходного перехода под путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в районе 1-го Тушинского проезда (район Покровское-Стрешнево) скоро завершится, проинформировал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящий момент специалисты устанавливают лифты и приступают к внутренней отделке перехода, в котором будут помещения для эксплуатирующих служб. Этот объект готов на 80%. Все работы должны завершится в сентябре 2023 года. "Строительство перехода никак не повлияло на движение поездов", – отметил Рафик Загрутдинов.

61-метровый пешеходный переход будет иметь два лестничных схода и два лифта, которые смогут поднимать до тысячи килограммов. Лифтами смогут пользоваться маломобильные граждане.

Помещения для эксплуатирующих служб в пешеходном переходе – это щитовая государственного бюджетного учреждения "Гормост", щитовые снегоудаления, диспетчерская, насосная и машинные помещения лифтов.

Как только переход построят и введут в эксплуатацию, появится удобная связь между Волоколамским шоссе и 1-м Тушинским проездом. Но в первую очередь данный объект станет безопасным маршрутом через пути МЦД-2.

Покровское-Стрешнево развивается в том числе благодаря программе "Мой район", активная фаза реализации которой началась в 2019 году. В рамках программы здесь благоустроили территорию транспортно-пересадочного узла "Тушинская", берега реки Сходня, различные зоны отдыха и скверы, территорию вдоль Деривационного канала.

Также по программе "Мой район" в Покровском-Стрешневе строят новые социальные объекты. Например, в ближайшем будущем на Волоколамском шоссе (владение 71/14) появится школа на 850 мест. В здании общеобразовательного учреждения будетIT-полигон, робо-класс, лабораторно-исследовательские комплексы.

А на соседнем участке (владение 71/13) построят детский сад на 300 мест. В дошкольном учреждении будет неглубокий бассейн. Его глубина составит всего 0,6 метра. В здании создадут все условия для детей разных возрастов.