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В Войковском районе Москвы скоро откроется новая детская поликлиника

В Войковском районе Москвы скоро откроется новая детская поликлиника

Новая детская поликлиника на Головинском шоссе в Москве готовится принять юных пациентов.
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В Москве становится все больше поликлиник – как для взрослых, так и для детей. До конца 2022 года в столице планируется завершить строительство 11 объектов здравоохранения. В скором времени детская поликлиника откроется в Войковском районе.

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Речь идет о здании, расположенном по адресу: Головинское шоссе, 6а. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выдано, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. "В новое строение общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров сможет переехать филиал детской поликлиники № 133, который ранее размещался на первом этаже жилого дома", – рассказал он.

Строительство этого здания медучреждения велось за счет городского бюджета. Объект возвели на месте снесенного сооруженияпо индивидуальном проекту, который соответствует новому московскому стандарту.

"Теперь жители района смогут пройти современную диагностику и получить консультации профильных специалистов в шаговой доступности от дома", – подчеркнул Войстратенко.

В поликлинике сделают систему навигации, которая будет понятна как взрослым, так и детям. Здесь установят самое современное медицинское оборудование, создадут зоны комфортного ожидания приема врача. В здании будут отделения вакцинопрофилактики, функциональной и лучевой диагностики.

Также в медучреждении для лиц с ограниченными возможностями здоровья будет доступная среда. Не забудут про благоустройство прилегающей к поликлинике территории. Там уложат газон, появятся цветники и площадки для отдыха.

Как отметил Войстратенко, Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах здравоохранения. Строительство контролируют специалисты комитета, проверяют качество применяемых материалов. К таких рейдах также принимали участие представители Центра экспертиз. Они проводили комплекс лабораторно-инструментальных исследований.

Кстати, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжается реализация программы строительства медицинских учреждений. По словам Войстратенко, до 2025 года планируется ввести в эксплуатацию свыше 30 таких объектов.

Ранее сообщалось о том, что в поликлиниках Москвы начало появляться отопление. Как правило, первыми тепло получают социальные учреждения столицы. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: www.mos.ru
Автор: 15 сентября 2022, 18:51 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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