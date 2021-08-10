В Хамовниках отремонтируют девятиэтажку 1960-х годов

В рамках региональной программы капитального ремонта в Москве отремонтируют девятиэтажный дом 1960-х годов постройки.



В российской столице действует специальная программа модернизации жилого фонда. Со временем городские власти проводят капитальный ремонт во всех зданиях, улучшая условия жизни москвичей. Обновление проходят как величественные "сталинки" в центре, так и скромные "панельки" на окраине столицы.

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов уже согласовал проектную документацию по капремонту жилой высотки по адресу 3-я Фрунзенская улица, дом 10. Об этом рассказал руководитель ведомства Валерий Леонов.

"Основные работы будут включать ремонт подвала, входов в него и приямков, а также чердака и кровли. В местах общего пользования в подъездах уложат новую напольную керамическую плитку, оштукатурят и окрасят стены и потолки. В ходе ремонта обновят металлические ограждения лестничной клетки, заменят деревянные поручни на аналогичные. Также предусмотрены установка новых почтовых ящиков и замена дверей подъезда на металлические утепленные с доводчиком", – подчеркнул Леонов.



Кроме того, в девятиэтажке строители должны поменять мусоропровод, отремонтировать мусорокамеры и электрощитовую. Под обновление попадут и вводно-распределительное устройство системы электроснабжения, а также магистральные стояки квартир и магистральные трубопроводы.

Специалисты заменят этажные щиты, стояки систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализационные трубы и систему отопления. Также они приведут в нормальный вид общедомовую систему освещения.

Капитальный ремонт коснется и фасадов. Планируется восстановить балконы и помыть наружные стены промоют. Кроме того, их обработают антисептиком и гидрофобизационным составом. Строители отремонтируют входы в подъезд. После ремонта архитектурный облик здания и планировка помещений сохранятся.

Напомним, ранее "Дни.ру" рассказывали, что на Пресненском Валу капитально отремонтируют девятиэтажный жилой дом.Это здание тоже было построено в середине 1960-х годов. Там специалисты обновят помещения подвала, чердака, отремонтируют кровлю и проведут другие работы.