Летом проведут капитальный ремонт в домах на севере и востоке Москвы

Летом 2021 года Фонд капитального ремонта Москвы запланировал работы в домах на севере и востоке города. В жилых зданиях обновят электросети, канализацию, системы холодного водоснабжения и теплоснабжения. Также будут отремонтированы подвалы, подъезды и крыши.



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