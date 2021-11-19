Станция Беговая будет принимать поезда двух направлений МЦД после реконструкции

Благодаря кроссплатформенной пересадке на станции Беговая пассажиры будут экономить время в пути.

В таком современном мегаполисе, как Москва, пересадки с одного вида транспорта на другой должны быть комфортными и быстрыми, а билетная система – единой. "Бесшовное" транспортное пространство с общими стандартами обслуживания — это будущее столицы России.

К 2023 году завершатся работы по реконструкции станции Беговая первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Здесь появится три новые платформы и пассажирский вестибюль с турникетами, кассами и технической зоной. После реконструкции станция сможет принимать поезда нового МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная.

Длина каждой платформы составит 275 метров. Две боковые будут берегового типа, а центральная – островного (то есть поезда будут останавливаться с двух сторон). Все платформы будут оснащены навесами со светодиодными светильниками, эскалаторами, лифтами, комнатами матери и ребенка и санитарными комнатами.

Сэкономит время пассажиров кроссплатформенная пересадка, а также крытый переход между МЦД и метро.

Для пропуска поездов Московского центрального диаметра около Беговой проложат два дополнительных пути. К ним подключат новую соединительная ветвь между Киевским и Белорусским направлениями Московской железной дороги (МЖД).

Напомним, МЦД были запущены в столице в конце 2019 года. Тогда в городе появились два диаметра: Белорусско-Савеловский и Курско-Рижский. Протяженность первых двух маршрутов с 60 станциями составляет 132 километра.

Третий (Ленинградско-Казанский) и четвертый (Киевско-Горьковский) диаметры заработают в 2023 году. Планируется, что в будущем запустят и МЦД-5 (Ярославско-Павелецкий диаметр).

Ранее сообщалось, что транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Петровско-Разумовская" объединит две линии метро и две линии МЦД. Там построят новые остановочные пункты первого и третьего Московских центральных диаметров и внеуличные переходы.

К слову, на ТПУ появится два многофункциональных комплекса с торговыми зонами и деловой инфраструктурой площадью 260 тысяч квадратных метров. В рамках реализации проекта реконструируют рядом находящиеся дороги и подъездные пути, обострят паркинги и построят тоннель под Савеловским направлением МЖД.