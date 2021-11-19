Станция Беговая будет принимать поезда двух направлений МЦД после реконструкции

Хлебникова в коме после пожара Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
Вскрылись ужасающие данные состояния 74-летней Ротару: Изнашиваются внутренние органы
Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
партнеры
Пятница
19 ноября
Лента новостей
15:23
"Полностью уничтожили": Ефремова наказали на 2 года за зверский дебош
15:05
В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Лукашенко
15:04
Тяжелобольная дочь Тарасова и Костенко перестала ходить: Обезвожена и слаба
14:53
"Эти люди – миф": Завистливая Темникова сделала неожиданное признание
14:45
Моложе на 30 лет: кто такая жена Александра Цекало, из-за которой он растерял друзей и переехал в США
14:43
Обугленная Хлебникова устроила врачам истерику
14:32
Крошку-сына Меган Маркл сплавили из дворца в загон с петухами
14:31
Проскурякова взорвалась после страстного поцелуя Николаева и Королевой: Занимайся своими мужиками!
14:28
В Петербурге из-за разлитой на дороге солярки столкнулись машины
14:22
Грозит инвалидность: восстановление сгоревшего при пожаре лица Хлебниковой обойдется в миллионы
14:14
Брала кредиты и занимала у друзей: известная актриса вслед за Волочковой лишилась денег
14:13
В Екатеринбурге судимый мужчина на допросе изрезал следователя
14:07
Проклятая квартира: покойный муж попытался забрать Хлебникову на тот свет
14:03
Отказал двигатель: беременная телеведущая МУЗ-ТВ оказалась на грани смерти
13:45
Атомный ледокол "Вайгач" завершает проводку каравана в район мыса Дежнева
13:45
"Это неправда": В бедствии с изувеченной Хлебниковой нашли неожиданную деталь
13:41
Лолита о тонкостях оргазма под старость лет: В мои 58 это круче
13:34
Обнищавшая звезда сериала "Счастливы вместе" распродает вещи: Пойду дворы мести
13:34
"Красивая пара": В Сеть слили фото целующего мужчину Гарика Харламова
13:34
Появились данные о самочувствии Хлебниковой перед пожаром: Страдала от вредной привычки
13:32
Друг рассказал о тяжелом заболевании обгоревшей Хлебниковой
13:11
"Начинают оспаривать": Малафеевых ждет дележка имущества
12:47
"Все изменилось": Неузнаваемый Малахов вызвал оторопь
12:42
Под Москвой мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе
12:30
Известный певец о состоянии изувеченной Хлебниковой: Страшная трагедия!
12:26
"У меня агрессивная форма рака": известная певица озвучила страшный диагноз
12:25
Женщины в жизни Максима Галкина: что известно о его романах до встречи с Пугачевой
12:00
"Мне не 60": Растолстевшую жену Петросяна записали в старухи
11:57
"40 дней": за умирающую после пожара Хлебникову осталось только молиться
11:52
Втянули в пирамиду: доверчивая Волочкова потеряла миллионы
11:40
В России ковид выявили у еще 37 156 человек
11:36
Савельева подвергла сына смертельной опасности: Маленький вес и реанимация
11:34
Народ бросился на защиту страшно обгоревшей Хлебниковой: Дай Бог выздоровления
11:30
125 лет в одной квартире: удивительная история самой известной семьи Петербурга
11:10
Не сигарета: появилась новая версия о пожаре в квартире Хлебниковой
10:55
В Новосибирске задержали обвиняемого в насилии над ребенком мужчину
10:47
"Принесла грибочков": Нелепо вырядившуюся Собчак закидали камнями
10:38
Россияне отвернулись от молящей о помощи Хлебниковой: Как жалеть пьющих?
10:25
Собчак и Виторган воссоединились ради ребенка
10:17
Старшая видит потусторонний мир, а младшая рассказывает о домогательствах брата: как живут дочери Маши Распутиной
09:48
Ставка по ипотеке будет расти: прогноз неутешительный
09:40
Распутина врезала нажившемуся на скандале с инцестом Малахову: Ненависть и злоба
09:33
На территории "Сколково" в лаборатории произошел пожар
09:10
Центробанк назвал причины растущей инфляции: Тревожный симптом
09:10
Путин призвал Запад к снижению военной напряженности: Мы говорим о красных линиях
08:43
Всплыли сенсационные фото увешанной иконами спальни Пугачевой: Скрывала много лет
08:13
В коме: раскрыты детали состояния госпитализированной после пожара Хлебниковой
06:38
Заговорившая о серьезной проблеме Джоли показала уникальное фото сына
04:18
День Павла Исповедника: народные приметы 19 ноября
02:49
"Ноги работящие Волочковой": оголившую телеса Бузову перестали узнавать
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Счета оказались пусты: пасынок не обнаружил ни копейки от наследства Джигарханяна
"Бриллианты "тяжеловаты": оканфузившуюся дочь Стриженовой поймали
Изгнанную Бузову призвали заплатить за выход на сцену: Есть соответствующие бумаги
Украина решила обменять беженцев с польской границы на членство в ЕС
Распутина выгнала из дома отбившуюся от рук дочь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Станция Беговая будет принимать поезда двух направлений МЦД после реконструкции

Станция Беговая будет принимать поезда двух направлений МЦД после реконструкции

Благодаря кроссплатформенной пересадке на станции Беговая пассажиры будут экономить время в пути.
прочитано 41 раз

В таком современном мегаполисе, как Москва, пересадки с одного вида транспорта на другой должны быть комфортными и быстрыми, а билетная система – единой. "Бесшовное" транспортное пространство с общими стандартами обслуживания — это будущее столицы России.

ПО ТЕМЕ

В московском метро обновляют навигацию перед открытием 10 станций БКЛ

Новые магистральные маршруты запустят в центре и на юге Москвы с 20 ноября

К 2023 году завершатся работы по реконструкции станции Беговая первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Здесь появится три новые платформы и пассажирский вестибюль с турникетами, кассами и технической зоной. После реконструкции станция сможет принимать поезда нового МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная.

Длина каждой платформы составит 275 метров. Две боковые будут берегового типа, а центральная – островного (то есть поезда будут останавливаться с двух сторон). Все платформы будут оснащены навесами со светодиодными светильниками, эскалаторами, лифтами, комнатами матери и ребенка и санитарными комнатами.

Сэкономит время пассажиров кроссплатформенная пересадка, а также крытый переход между МЦД и метро.

Для пропуска поездов Московского центрального диаметра около Беговой проложат два дополнительных пути. К ним подключат новую соединительная ветвь между Киевским и Белорусским направлениями Московской железной дороги (МЖД).

Напомним, МЦД были запущены в столице в конце 2019 года. Тогда в городе появились два диаметра: Белорусско-Савеловский и Курско-Рижский. Протяженность первых двух маршрутов с 60 станциями составляет 132 километра.

Третий (Ленинградско-Казанский) и четвертый (Киевско-Горьковский) диаметры заработают в 2023 году. Планируется, что в будущем запустят и МЦД-5 (Ярославско-Павелецкий диаметр).

Ранее сообщалось, что транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Петровско-Разумовская" объединит две линии метро и две линии МЦД. Там построят новые остановочные пункты первого и третьего Московских центральных диаметров и внеуличные переходы.

К слову, на ТПУ появится два многофункциональных комплекса с торговыми зонами и деловой инфраструктурой площадью 260 тысяч квадратных метров. В рамках реализации проекта реконструируют рядом находящиеся дороги и подъездные пути, обострят паркинги и построят тоннель под Савеловским направлением МЖД.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: mos.ru. Евгений Самарин
Автор: 19 ноября 2021, 15:15 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

В коме: раскрыты детали состояния госпитализированной после пожара Хлебниковой

Артистку подключили к ИВЛ

Шоу-бизнес

Россияне отвернулись от молящей о помощи Хлебниковой: Как жалеть пьющих?

Певица госпитализирована
Шоу-бизнес

"Мне не 60": Растолстевшую жену Петросяна записали в старухи

Татьяну обидели
Шоу-бизнес

Савельева подвергла сына смертельной опасности: Маленький вес и реанимация

Осложнения оказались страшными

Гороскоп

Непростой период: что нельзя делать с 19 ноября по 4 декабря
Цвет волос и судьба: как окрашивание волос может кардинально изменить жизнь женщины
Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе

Здоровье

В России ковид выявили у еще 37 156 человек
За сутки в России выявили 37 374 новых пациентов с ковидом
Новый максимум смертей от ковида: в России зарегистрировано 36 626 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор продлил коронавирусные ограничения в России на три года

Спорт

Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде

Регионы

В Екатеринбурге судимый мужчина на допросе изрезал следователя
Атомный ледокол "Вайгач" завершает проводку каравана в район мыса Дежнева
Под Москвой мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе
В Новосибирске задержали обвиняемого в насилии над ребенком мужчину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+