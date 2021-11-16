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ТПУ "Петровско-Разумовская" объединит две линии московского метро и две линии МЦД

ТПУ "Петровско-Разумовская" объединит две линии московского метро и две линии МЦД

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Петровско-Разумовская" объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро.
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В Москве продолжается строительство транспортно-пересадочных узлов, которые позволяют пассажирам быстро и с комфортом пересаживаться на разные виды транспорта. Такие места – не просто переходы, а настоящие центры притяжения. Там можно отдохнуть, перекусить, и даже заняться спортом.

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Одним из крупнейших ТПУ станет "Петровско-Разумовская". Он объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии, два Московских центральных диаметра (первый и третий), а также несколько маршрутов наземного общественного транспорта.

Исполнительный директор по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев рассказал, что сейчас здесь возводят здание центрального пассажирского терминала ТПУ, включая реконструируемый вестибюль метро, плоскостные паркинги, пешеходные переходы-галереи, новые остановочные пункты МЦД-1 и МЦД-3, внеуличные пешеходные переходы.

По его словам, в составе коммерческой части – два многофункциональных комплекса с торговыми зонами и деловой инфраструктурой. Их общая площадь составит 260 тысяч квадратных метров. Также планируется реконструировать дороги и подъездные пути около ТПУ, обустроить паркинги более чем на одну тысячу машин, а также построить тоннель под Савеловским направлением железных дорог.

"Сейчас ведутся работы по оформлению земельно-имущественных отношений и организации конкурсных процедур для определения инвестора", – сообщил Альберт Суниев.

В разработке проекта этого транспортно-пересадочного узла принимали участие инженеры японской компании Nikken Sekkei. Завершить строительство планируется через несколько лет.

Ранее "Дни.ру" писали о строительстве ТПУ "Электрозаводская" рядом с одноименными станциями Арбатско-Покровской и Некрасовской (будущей Большой кольцевой) линий метро и железнодорожной платформой (в будущем – станция третьего Московского центрального диаметра).

В рамках проекта построят пешеходный мост через реку Яуза, создадут парковку почти на 190 машиномест и благоустроят прилегающую территорию. ТПУ будет полностью готов до 2023 года.

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Фото: АГН «Москва» / Мобильный репортер
Автор: 16 ноября 2021, 18:01 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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