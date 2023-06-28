Будь в тренде: какие шорты актуальны летом 2023

Громкое признание Даны Борисовой Тесты Сенчукова рассказала о разводе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе

Лента новостей

Среда 28 июня

14:10"Не все в этой жизни покупается": психолог объяснил причины неудачи Маркл и принца Гарри в Голливуде 13:50"Помогите!": оскаливший зубы зверь бросился на Газманова 13:30Будь в тренде: какие шорты актуальны летом 2023 13:10"Трусы с фотографиями": почему солист "Корней" Бердников отказывается от подарков 12:50Оставил маленького сына с женой, а потом его потерял: личная трагедия Сергея Бодрова-старшего 12:30Гонорар стартует от миллиона: Как зарабатывает на жизнь независимый сын Барановской 12:10"Это было чудо!": Высшие силы помогли Кате Лель вылечить Аниту Цой 11:53Недвижимость и не только: что связывает Березовского и Диброва? 11:30"Он умеет оказывать внимание": Известная артистка восхитилась галантным Боярским 11:14Светлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" 10:50"Хотелось пару раз убить": Донцова раскрыла неожиданные подробности своего брака 10:20"Мой мир не будет прежним": Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии в жизни 10:00"Заказала у меня": копию Пугачевой создал художник-кукольник из Ленинградской области 09:40"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике 09:20Цискаридзе обратился к своим подопечным: Ничего не бойтесь! 09:00Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 08:44На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки 08:20Срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком 08:00"Это провал": Тодоренко пожаловалась на неприятности 06:26Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое 04:13Диетолог перечислил полезные летние перекусы 02:17Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10% 00:33Дочь Барышникова показала кадры со свадьбы в США 22:00"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию 21:22Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь 20:05Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу 18:40Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана 18:20Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин 18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой 16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость 13:40Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 13:20Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом 13:00Сгубил рак легких: стало известно о смерти звезды "Титаника" 12:40"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину 12:20Стало известно о боли Костомарова во время тренировок 12:00"С этим человеком не смогу построить семью": Чехова откровенно рассказала о личном 11:40"Моя кровиночка": Бузова поздравила сестру после ссоры 11:20Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров 11:00"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Будь в тренде: какие шорты актуальны летом 2023

Будь в тренде: какие шорты актуальны летом 2023
120

Лето в самом разгаре, погода радует солнцем и высокими температурами. Самое время купить шорты, но какие выбрать, чтобы быть в тренде?

Как пишет gazetametro.ru, перед тем, как покупать ту или иную модель, нужно убедиться в том, что она актуальна, а также подходит вашему типу фигуры. В целом, летом 2023 года модницы отдают предпочтение пяти моделям. О них рассказываем подробно.

С асимметричным поясом

Этот элемент практически не меняет внешний вид вещи, но выглядит очень интересно и стильно! Самое главное – не прятать его под одеждой. Поэтому в качестве верха отдавайте предпочтение кроп-топам. А если хочется длиннее, то наденьте майку, заправив ее.

Удлиненные

Эта модель придется по душе тем, кто не любит короткие и облегающие шорты. Ее огромный плюс – универсальность. Ведь с такой моделью можно создать как романтический образ, так и деловой. Она также подойдет для повседневных прогулок по городу.

Шорты-карго

О том, что накладные карманы сейчас в тренде, пожалуй, знают многие. И распространяется он не только на брюки, но и на шорты. Если вы думаете о покупке этой модели, то помните о том, что карманы прибавляют объем и визуально делают низ шире.

Из вареного денима

Тренд 80-х снова актуален. Вареная джинса смотрится очень стильно, создавая эффект старины и винтажа. Не бойтесь экспериментов.

В стиле пэчворк

Лоскутное шитье не покидает нас уже который сезон. Но с такими шортами нужно быть аккуратными. Сочетать их стоит с чем-то однотонным, чтобы не выглядеть аляповато.

28 июня 2023, 13:30
Фото: unsplash.com
Газета METRO✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Восхищенные взгляды обеспечены: Самая трендовая одежда лета 2023

Фото: Дни.ру
Фото: unsplash.com / Дни.ру
Фото: unsplash.com
Фото: Дни.ру
Фото: unsplash.com / Дни.ру

По теме

Женщина-вамп, художник или романтик: как определить свой психотип и какую одежду носить

Женщина-вамп, художник или романтик: как определить свой психотип и какую одежду носить

Женщина-вамп, художник или романтик: как определить свой психотип и какую одежду носить
Бывает, видишь на девушке красивое платье, покупаешь себе такое же и понимаешь, что на тебе оно смотрится ужасно. И дело вовсе не в пропорциях тела или цвете волос и глаз. Возможно, тот или иной образ не подходит вашему психологическому типажу.

Восхищенные взгляды обеспечены: Самая трендовая одежда лета 2023

Восхищенные взгляды обеспечены: Самая трендовая одежда лета 2023
Если вы не подготовили гардероб для прогулок под солнцем, то самое время это исправить. Рассказываем о самых главных трендах лета 2023. Кроп-топы и браКажется, за время холодов все порядком устали от футболок, рубашек и блузок.

Только не в мусорку! В России меняют подход к утилизации одежды

Только не в мусорку! В России меняют подход к утилизации одежды
Развитие моды и текстильной промышленности привело к печальным для экологии последствиям. Одежда, которую выбрасывают на помойку, усугубляет и без того глобальную мировую проблему – загрязнение окружающей среды. В России, как и во многих странах мира, сформировалось общество потребления.

Дачная мода: как выглядеть хорошо даже выезжая за город?

Дачная мода: как выглядеть хорошо даже выезжая за город?
Дача часто ассоциируется с расслабленной атмосферой. Но это не означает, что ваш вид должен быть небрежным или неаккуратным. Даже во время отдыха за городом можно выглядеть привлекательно и модно. "Нет" старым и поношенным вещамПервое правило, которое следует помнить при выборе дачного гардероба: избегайте растянутых, порванных и выцветших вещей.

Повторять образы за звездами – хорошая стратегия или путь в никуда?

Повторять образы за звездами – хорошая стратегия или путь в никуда?
Знаменитости играют в нашей жизни важную роль и вдохновляют нас своим примером. Почти каждое их появление на публике замечают папарацци, а мы смотрим на фотографии и мечтаем примерить похожие наряды. Источник вдохновенияВ стремлении повторять образы знаменитостей есть свои плюсы.

Выбор читателей

27/06ВтрПугачева покидает Израиль из-за антироссийского шабаша Вайкуле 27/06ВтрБелокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 26/06Пнд"Выйдет еще на лед": Навка поддержала вставшего на протезы Костомарова 27/06Втр"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию 27/06Втр"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии 27/06Втр"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину