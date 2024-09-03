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Вторник 3 сентября

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Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 сентября

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 сентября
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Наступила осень! Но повода для хандры нет. Ведь вокруг столько интересного! Не пропустит самые важные релизы, премьеры и выставки!

РЕЛИЗ

"Черная пантера"

У короля российской эстрады Филиппа Киркорова потрясающая премьера – трек "Черная пантера". Автором стихов выступил поэт Михаил Гуцериев, музыки – композитор Сергей Ревтов. Песня наполнена мистическими образами. Два самых ярких – черная пантера и белый ворон. За ними скрываются персонажи, которые живут в мире без любви. Герой пытается найти выход из клетки, в которой оказался по своей вине. Премьера песни в живом исполнении состоялась на конкурсе "Новая волна" в Сочи и имела оглушительный успех. Сегодня идет работа над клипом, премьера которого состоится 29 ноября в московский кинотеатр "Художественный". Это полноценный фильм на 23 минуты.

На всех цифровых носителях.

Фото: пресс-служба

"Вспышка в ночи"

Шалый представляет сингл "Вспышка в ночи" – ремейк трека одного из главных героев "Фабрики звезд" Никиты Малинина. "К работе над "Вспышкой" нас привела нагрянувшая любовь к детству и "нулевым", – говорит музыкант. – Нам хотелось воспеть образ повествователя: романтика в тесной майке и широких джинсах, поющего для своей "крошки»". Кто сказал, что сегодня этот образ неактуален?" Визуальный мир стал иным: ретро-футуризм сменила мистика и фентези. Будто вспышка в ночи — это не прожектор ночного клуба, а свет фотокамеры, испугавший редкого лесного зверя.

На всех цифровых носителях.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Место силы"

Выставка пленэрных работ современных художников "Место силы" представит лучшие картины востребованных российских художников, которые все лето работали на пленэре, черпая из неповторимых российских пейзажей свое вдохновение. В каждом уголке России можно найти свое место силы, где живописцы способны творить настоящие шедевры. Именно такие работы и можно будет увидеть на выставке в Галерее Натальи Ушаковой, а одной из их главных особенностей станет то, что они выполнены в акварельной технике. С одной стороны, это сложная и капризная техника, но, с другой — акварель быстро сохнет, что позволяет работать энергично и схватывать мимолетные состояния природы. В преддверии выставки Галерея Натальи Ушаковой провела конкурс среди художников на своей странице ВКонтакте на право принять участие в экспозиции. В итоге художники прислали множество интересных заявок, из которых были отобраны несколько наиболее ярких и самобытных авторов.

С 7 по 15 сентября, Галерея Натальи Ушаковой.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Красавец-мужчина"

Красавец мужчина, о котором мечтают все женщины – какой он? Он словно сошел с обложки модного журнала! Его трудно не заметить, ведь его внешность безупречна. Он достоин любви с первого взгляда. Но… за красивым фасадом скрывается циник и манипулятор, мечтающий о благополучной жизни за счет женщин. Он не умеет любить и пойдет на все ради материальных благ. Он переступит через моральные принципы в обмен на беззаботное существование. Сейчас мы называем таких мужчин нарциссами, абьюзерами и альфонсами. Проблемы, которые поднимал Островский, актуальны и в современной жизни. Это размышление о слепой женской влюблённости, за которой следует потеря разума, уязвимость и беззащитность. Это разговор о меркантильности и потере мужского достоинства. Режиссер: Дмитрий Астрахан.

10, 11 сентября, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

СКОРО

Политехнический музей: создавая настоящее

Совместный проект посвящен выдающимся российским ученым и инженерам-изобретателям, создававшим научно-технической потенциал страны. В экспозиции будут представлены основные этапы становления отечественной — русской и советской — инженерной школы, биографии, истории научного поиска, достижения выдающихся ученых и инженеров-изобретателей, которые были первыми во многих научных и технических областях, заложили фундамент для создания передовых технологий, внесли весомый вклад в мировую историю изобретений и открытий.

С 26 октября, Центральный выставочный зал "Манеж" Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба

Телеграм канал

3 сентября 2024, 06:27
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

В лучших традициях Екатерины II: бал в Царском селе собрал сливки общества

Александр Жолобов // Фотоагентство &quot;Отдел Кадров&quot;
Александр Жолобов // Фотоагентство &quot;Отдел Кадров&quot;
Александр Жолобов // Фотоагентство &quot;Отдел Кадров&quot;
Александр Жолобов // Фотоагентство &quot;Отдел Кадров&quot;
Александр Жолобов // Фотоагентство &quot;Отдел Кадров&quot;
Александр Жолобов // Фотоагентство &quot;Отдел Кадров&quot;

В лучших традициях Екатерины II: бал в Царском селе собрал сливки общества

В лучших традициях Екатерины II: бал в Царском селе собрал сливки общества
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