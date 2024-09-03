Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 сентября

Наступила осень! Но повода для хандры нет. Ведь вокруг столько интересного! Не пропустит самые важные релизы, премьеры и выставки!

РЕЛИЗ

"Черная пантера"

У короля российской эстрады Филиппа Киркорова потрясающая премьера – трек "Черная пантера". Автором стихов выступил поэт Михаил Гуцериев, музыки – композитор Сергей Ревтов. Песня наполнена мистическими образами. Два самых ярких – черная пантера и белый ворон. За ними скрываются персонажи, которые живут в мире без любви. Герой пытается найти выход из клетки, в которой оказался по своей вине. Премьера песни в живом исполнении состоялась на конкурсе "Новая волна" в Сочи и имела оглушительный успех. Сегодня идет работа над клипом, премьера которого состоится 29 ноября в московский кинотеатр "Художественный". Это полноценный фильм на 23 минуты.

На всех цифровых носителях.

"Вспышка в ночи"

Шалый представляет сингл "Вспышка в ночи" – ремейк трека одного из главных героев "Фабрики звезд" Никиты Малинина. "К работе над "Вспышкой" нас привела нагрянувшая любовь к детству и "нулевым", – говорит музыкант. – Нам хотелось воспеть образ повествователя: романтика в тесной майке и широких джинсах, поющего для своей "крошки»". Кто сказал, что сегодня этот образ неактуален?" Визуальный мир стал иным: ретро-футуризм сменила мистика и фентези. Будто вспышка в ночи — это не прожектор ночного клуба, а свет фотокамеры, испугавший редкого лесного зверя.

На всех цифровых носителях.

ВЫСТАВКА

"Место силы"

Выставка пленэрных работ современных художников "Место силы" представит лучшие картины востребованных российских художников, которые все лето работали на пленэре, черпая из неповторимых российских пейзажей свое вдохновение. В каждом уголке России можно найти свое место силы, где живописцы способны творить настоящие шедевры. Именно такие работы и можно будет увидеть на выставке в Галерее Натальи Ушаковой, а одной из их главных особенностей станет то, что они выполнены в акварельной технике. С одной стороны, это сложная и капризная техника, но, с другой — акварель быстро сохнет, что позволяет работать энергично и схватывать мимолетные состояния природы. В преддверии выставки Галерея Натальи Ушаковой провела конкурс среди художников на своей странице ВКонтакте на право принять участие в экспозиции. В итоге художники прислали множество интересных заявок, из которых были отобраны несколько наиболее ярких и самобытных авторов.

С 7 по 15 сентября, Галерея Натальи Ушаковой.

ТЕАТР

"Красавец-мужчина"

Красавец мужчина, о котором мечтают все женщины – какой он? Он словно сошел с обложки модного журнала! Его трудно не заметить, ведь его внешность безупречна. Он достоин любви с первого взгляда. Но… за красивым фасадом скрывается циник и манипулятор, мечтающий о благополучной жизни за счет женщин. Он не умеет любить и пойдет на все ради материальных благ. Он переступит через моральные принципы в обмен на беззаботное существование. Сейчас мы называем таких мужчин нарциссами, абьюзерами и альфонсами. Проблемы, которые поднимал Островский, актуальны и в современной жизни. Это размышление о слепой женской влюблённости, за которой следует потеря разума, уязвимость и беззащитность. Это разговор о меркантильности и потере мужского достоинства. Режиссер: Дмитрий Астрахан.

10, 11 сентября, Театр на Трубной.

СКОРО

Политехнический музей: создавая настоящее

Совместный проект посвящен выдающимся российским ученым и инженерам-изобретателям, создававшим научно-технической потенциал страны. В экспозиции будут представлены основные этапы становления отечественной — русской и советской — инженерной школы, биографии, истории научного поиска, достижения выдающихся ученых и инженеров-изобретателей, которые были первыми во многих научных и технических областях, заложили фундамент для создания передовых технологий, внесли весомый вклад в мировую историю изобретений и открытий.

С 26 октября, Центральный выставочный зал "Манеж" Санкт-Петербурга.