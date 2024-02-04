Как грамотно совмещать материнство и бизнес: 5 идей для занятых женщин

Быть мамой и бизнесвумен одновременно – кажется чем-то невозможным. Однако многие современные мамы умело совмещают любимое дело и воспитание детей. Эксперт в области автоматизации бизнеса, основатель проекта "ФинБорд" Ольга Кузнецова уверена, что дети вдохновляют на новые идеи, а любимое дело заряжает энергией, поэтому совмещать бизнес и материнство можно и даже нужно, ведь дети и самореализация – это то, что по-настоящему заряжает женщину и дарит счастье!

1. Распределите приоритеты и структурируйте рабочий процесс

Первое, что необходимо сделать, чтобы совмещать бизнес и материнство, — распределить приоритеты. Определите, что для вас важнее всего в данный момент и составьте список задач, которые необходимо выполнить в первую очередь. Не забывайте, что вы не можете быть идеальной во всем, поэтому не ставьте перед собой не реалистичных целей. Разделяйте работу, отдых и время с семьей. Структурируйте своё время, чтобы соблюдать баланс:

“Из дома я уезжаю около 11, но работать начинаю в 9 утра. Два часа я посвящаю тому, чтобы погрузиться в процесс. Составляю план задач, которые нужно решить в течение дня, распределяю их по сотрудникам команды” – делится личным опытом эксперт Ольга Кузнецова.

2. Используйте технологии

Современные технологии могут стать вашим незаменимым помощником в совмещении бизнеса и материнства. Используйте планировщики задач, приложения для управления финансами и коммуникационные инструменты, чтобы оптимизировать свою работу и сэкономить время. Также не забывайте о возможностях делегирования задач. Если вы не можете справиться с чем-то самостоятельно, не бойтесь попросить о помощи близких или коллег.

3. Создайте рабочее пространство

Чтобы эффективно совмещать бизнес и материнство, вам необходимо создать рабочее пространство, где вы сможете сосредоточиться на работе. Это может быть отдельная комната в вашем доме или просто небольшой уголок, где вы сможете спокойно работать. Важно, чтобы ваше рабочее пространство было комфортным и располагало к продуктивной работе.

4. Установите границы

Очень важно установить границы между работой и личной жизнью. Когда вы находитесь на работе, сосредоточьтесь на работе, а когда вы дома, посвятите время семье. Конечно, бывают ситуации, когда приходится работать допоздна или в выходные, но это не должно стать нормой. Помните, что вам необходимо отдыхать и проводить время с близкими, чтобы поддерживать свое физическое и эмоциональное здоровье.

“Выходные дни – это время для семьи. В течение недели это больше трудовые и бытовые будни, а отдых — это время, проведенное вместе за интересным для всех занятием. Разговариваем обо всем на свете, смотрим фильм под теплым пледом, пьем чай. Это то, без чего гармонии и внутреннего баланса бы не было. И это то, что помогает мне зарядиться, двигаться вперед и знать, что у меня всегда есть тыл и твердое плечо” – делится секретами семейного благополучия Ольга Кузнецова.

5. Не бойтесь просить о помощи

Совмещать бизнес и материнство непросто, поэтому не бойтесь просить о помощи близких, друзей или коллег. Если вам нужна помощь с детьми, попросите бабушек, дедушек или няню посидеть с ними. Если вам нужна помощь с бизнесом, обратитесь к партнерам, сотрудникам или консультантам. Не забывайте, что вы не одиноки и всегда можете найти тех, кто поддержит вас и поможет вам добиться успеха.

“Старшего ребенка в школу отвозит водитель, а младшего двухмесячного малыша, после утренних процедур и кормления, я доверяю чудесной заботливой бабушке, с которой он остается до вечера, пока мама работает” – делится личным опытом Ольга Кузнецова.

Совмещать бизнес и материнство непросто, но возможно. Следуя этим советам, вы сможете создать гармоничный баланс между работой и личной жизнью и добиться успеха как в бизнесе, так и в материнстве.