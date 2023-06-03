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Поддержат в творчестве и развитии бизнеса: как кольца привлекут в жизнь удачу

Поддержат в творчестве и развитии бизнеса: как кольца привлекут в жизнь удачу
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Психолог рассказала, как ношение колец на то или ином пальце поможет улучшить жизнь.

С незапамятных времен люди украшали себя при помощи колец или серег. Тем не менее, мало кто знает, что каждый из пальцев отвечает за определенную энергию, а надетое на него кольцо может изменить жизнь в лучшую сторону.

Литотерапевт и психолог Екатерина Воропаева рассказала журналистам портала Passion о том, как кольца привлекут в жизнь удачу.

Оказывается, кольца на больших пальцах подарят своему обладателю большое количество энергии, но могут и вызвать приступы агрессии. На указательном же пальце кольцо поможет приобрести осознанность, остроту ума и подарить талант управленца. Однако. если материал украшения или камни, инкрустированные в него, не подходят владельцу, то ситуация может измениться кардинально: занудство, пренебрежительность и даже самодурство станут его новыми спутниками.

На средних пальцах носить кольца должны те, кто не может обойтись без сакральных символов. Особенно подходит для этого средний палец левой руки: это идеальное место для кольца "Спаси и сохрани", подчеркивает эксперт.

Украшенные безымянные пальцы помогут улучшить сферу отношений, а также поддержат в творчестве и развитии бизнеса.

Напоследок, психолог обратила внимание стоит еще и на то, что на левой руке следует носить кольца для привлечения тех качеств, которые вы хотите в себе развить. На правой же – чтобы привнести в свою жизнь более материальные вещи.

Но что же делать тем, кто, ознакомившись со статьей, понял, что долгое время носил кольца неправильно? Выход есть: достаточно сделать 10 сеансов массажа рук с солью. Это и отлично расслабит, и поможет "обнулить" неправильное ношение колец.

3 июня 2023, 06:04
Фото: pixabay.com
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Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Isabel Infantes / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Christoph Meyer / dpa / www.globallookpress.com

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