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Суббота 6 мая

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Золото, бриллианты и шампанское: как прошла роскошная коронация Карла III

Золото, бриллианты и шампанское: как прошла роскошная коронация Карла III
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Внимание людей далеко за пределами Великобритании оказалось приковано к коронации Карла III.

Исторический момент настал – Карл вступил на трон с поддержкой своей королевы-консорт Камиллы. Под аплодисменты и возгласы "Боже, храни короля" Джастин Уэлби, архиепископ, провозгласил его королем.

Но не только это было самым поражающим зрелищем. Карл и Камилла прибыли на место коронации на роскошной карете Diamond Jubilee. Эта карета весит больше трех тонн, а длина ее составляет пять метров.

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Другие члены монаршей семьи показали тоже не остались в стороне. Кейт Миддлтон блистала в платье Alexander McQueen и примерила на себя серьги от Collingwood Jewellers. Оно хорошо известно тем, кто интересуется жизнью королевской семьи Великобритании. Ранее украшение принадлежали принцессе Диане. Остается только догадываться, оценила ли этот референс Камилла.

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Принц Гарри, как и ожидалось, был без Меган, тихо зашел в Вестминстерское аббатство вместе со своими двоюродными сестрами — принцессой Евгенией и принцессой Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци. Источники сообщают, что никаких серьезных скандалов сегодня не будет, поскольку Гарри планирует вернуться домой на вечеринку по случаю дня рождения своего сына.

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Однако именно молодое поколение членов королевской семьи развлекало всех во время церемонии. Луи, младший из трех очаровательных детей Уильяма и Кейт, открыто зевал во время церемонии. Георг, с другой стороны, заставил свою семью гордиться тем, что помог нести королевскую мантию. Но настоящей звездой, несомненно, была Шарлотта, которая воспользовалась возможностью посягнуть на титул главной модницы королевской семьи. Она щеголяла в белоснежном платье-накидке Alexander McQueen с богатой вышивкой – и выглядела поистине ангельски.

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Однако, как и в случае с любым крупным мероприятием в Лондоне, были некоторые эксцессы, которые даже члены королевской семьи не могли контролировать. Солнце решило не украшать церемонию, в результате чего тысячи зрителей собрались на улицах Лондона, вооружившись зонтиками и плащами.

Фото: Isabel Infantes / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Антимонархисты также не остались в стороне, маршируя с такими лозунгами, как "Кто голосовал за него?", "Не мой король" и "Это наша страна". Мы уверены, что вторая половинка Гарри, Меган, с удовольствием посмотрела бы, как ее поклонники развлекаются с плакатами в духе "Настоящей принцессы сердец".

Фото: Christoph Meyer / dpa / www.globallookpress.com

6 мая 2023, 19:01
Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Шпионка Маркл и психопат Карл III: королевская семья погрязла в скандалах

Король Карл III. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Принц Эндрю. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Дэвид Бекхэм. Фото: HOCH ZWEI / HOCH ZWEI / www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

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