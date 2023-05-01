Избавление от травм и зависимостей: чем полезен сеанс гипноза

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Алексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейкеАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке "Нет гарантий на выздоровление": Пугачева бросила мужа ради борьбы с раком"Нет гарантий на выздоровление": Пугачева бросила мужа ради борьбы с раком "Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом Без штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея ПанинаБез штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея Панина

Лента новостей

Понедельник 1 мая

04:17Избавление от травм и зависимостей: чем полезен сеанс гипноза 02:11"У меня просто широкая кость": самая толстая кошка на свете завоевала всеобщая любовь 00:04Scirocco: В московском ресторане укротили средиземноморский ветер 22:07Тест: узнай свой IQ по песням Ольги Бузовой 20:27"Раздвинь ножки": раскорячившуюся Асмус застукали в койке без одежды 20:00Срочно: в Москве скончался Вячеслав Зайцев 18:06"Вновь на лобном месте": отмотавшая три года в тюрьме звезда "Дома-2" готова строить любовь 17:49Блиновскую задержали, Диброва выгнали с Первого, Пугачева продала замок: новый выпуск шоу "На днях" 17:27"Больше пяти минут не сможешь": немощный Дибров не удовлетворяет молодую супругу 15:54Королева выдала интимные подробности свидания с любовником на съемной квартире: Это полезно 14:50"Вчера": смерть пришла в семью Юлии Меньшовой 14:15Порвавший все связи Виторган высказался о своем отъезде за бугор: Это правильно 13:20В дом пришла беда: тяжелобольной Басилашвили вынужден ухаживать за слегшей женой 13:07"Ясный перец": оседлавший упругий прибор Шепелев пожаловался на боль у заднего прохода 11:48Променявшая славу на алкогольный угар звезда 90-х родила близнецов в собственной ванне 11:14Снова вместе, снова рядом: игривый Николаев прижался передком к раскрасневшейся Королевой 08:18Сколько раз нужно заниматься сексом для здоровья 06:07С унитазом на "ты": геморрой в жизни Киркорова и не только 04:18"Так похабно!": неловкая правда о Вайкуле всплыла откуда не ждали 02:11Можно ли избавиться от комплексов с помощью пластической хирургии 00:01К чему снятся убитые 22:12"Мучили друг друга": почему оставшаяся любовницей Дорошина так и не родила детей от Ефремова 20:37Место неги и любви: рай на земле обнаружился в Турции 20:29"Хочет власти, признания своей значимости": тайны Ларисы Долиной всплыли на поверхность 18:55Фитнес-блогеры зеленеют от зависти: Наталия Орейро показала фигуру в 45 лет 18:15"Я хочу еще": Королева дрожит в экстазе после грязного интима с Николаевым 16:30Жена иноагента Пугачева неожиданно появилась на концерте Киркорова в Кремле 15:29Беда откуда не ждали: заявлено о разводе Преснякова из-за измен 14:38Инсульт: умер знаменитый ведущий Первого канала 12:07"Все раздуто": народ ахнул при виде сраженного Раком Леонтьева 10:08Раздвинувшая ноги обмотанная ремнями Миддлтон вызвала оторопь 09:12Гороскоп на неделю с 1 по 7 мая 2023 года 08:35"Порча или проклятие": жизнь попавшего в ДТП Диброва оказалась разрушена 06:28"Мы не общаемся": брошенная Козловским Акиньшина судится за каждую копейку 04:05Лучшие районы ТиНАО для покупки жилья 02:32"Чтобы и духу ее не было": Кравец сообщала о вымарывающих из соцсетей имя Блиновской звездах 02:12Аренда квартир на майские подорожала на 12% 00:38Не только блогеры: известную российскую певицу посадили в "Бутырку" за отмывание денег 22:14"Не увидим больше": обуглившую лицо Андрееву турнули с ТВ после пожара 20:12"Я тебя люблю": бурный секс Бузовой с бывшим привел к зачатию малышки 19:30"Получила ножом в живот": На известную российскую актрису напали около дома 19:00"Души нет": Забеременевшая от Бероева Алферова избавилась от малышки ради карьеры 18:40"Ешьте свои козявки": плюнувшая в народ Малышева плеснула водки в эфире Первого канала 18:20На воре шапка горит: как мошенники обдирают россиян в майские праздники 18:00"Остается молиться": бледный как мел Корчевников скрючился в агонии 17:40"Озлобленные, невоспитанные люди": Якубович разнес "Поле чудес" после ухода 17:20"Пытаюсь": ушедший на небеса после болезни Пьеха боролся до конца 17:00"Мама": Постаревшую Джанабаеву сняли с малышом на руках после измены 16:40Подружка оголтелой Хаматовой бросила мужа-чужестранца и вернулась в Россию 16:20Последовавшую за Блиновской Собчак сдали с потрохами: Подлые преступники
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Избавление от травм и зависимостей: чем полезен сеанс гипноза

Избавление от травм и зависимостей: чем полезен сеанс гипноза
40

Знаменитый гипнотерапевт рассказал о том, как гипноз меняют жизни.

Психолог и гипнотерапевт Геннадий Иванов, который также является автором книги "Техники гипноза: обратная сторона сознания", пообщался с журналистами и рассказал им о том, как пациент воспринимает сеанс гипноза.

Ощущается эта процедура как сон наяву. Впрочем, именно так и называли этот прием многие десятилетия. Никаких негативных последствий у гипноза нет, выход из состояния "сна" мгновенный, зато у специалиста появляется возможность буквально перевернуть жизнь пациента на 180 градусов.

Итак, чем полезен сеанс гипноза? Во время процедуры пациент особо подвержен внушению. Поэтому гипнотерапевт может вложить ему в голову так называемые "ложные воспоминания" – привнесенные извне фантазии о том, чего на самом деле не происходило.

Таким образом тот, кто не мог оторваться от сигарет, после "пробуждения" не захочет на них даже смотреть, а тот, кто питал страсть к горячительным напиткам станет заядлым трезвенником. Ходит даже легенда, что известный детский писатель Аркадий Гайдар до подобного сеанса гипноза был грубияном и алкоголиком.

Не преминул возможностью Геннадий Иванов напомнить и о том, что гипнотерапия была изобретена еще в царской России. Столетиями страна славилась своими сильнейшими школами гипноза, которые сейчас, увы, канули в небытие из-за влияния Запада.

1 мая 2023, 04:17
Фото: pixabay.com
Passion✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Одержимые страхом летать: Пугачева, Долина и другие

Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Долина. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Профессиональные провокаторы гипнозом и внушением выудили из доверчивой Новиковой интимный секрет

Scirocco: В московском ресторане укротили средиземноморский ветер

Scirocco: В московском ресторане укротили средиземноморский ветер
Какая ресторанная концепция будет востребована за пределами Садового кольца? Вопрос не праздный, и ответ на него каждый ресторатор находит сам, обычно путем проб и ошибок.

Сколько раз нужно заниматься сексом для здоровья

Сколько раз нужно заниматься сексом для здоровья
Все зависит от возраста партнеров. Ученые из Института Кинси, где изучают проблемы гендера, репродукции, и сексуальности, выяснили, сколько раз нужно заниматься сексом для здоровья в разном возрасте.

Место неги и любви: рай на земле обнаружился в Турции

Место неги и любви: рай на земле обнаружился в Турции
Когда в 1982 году в Турции приняли "революционный" закон "О поощрении туризма", никто и представить не мог, что скоро эта теплая страна на берегах Черного, Эгейского и Средиземного морей станет ассоциироваться во всем мире с высочайшим уровнем услуг и гостеприимства. Согласно данным министерства культуры и туризма Турции, обнародованным в октябре 2022-го, сейчас здесь работают в общей сложности 21 083 отеля, в которых доступны 918 091 номера, где может разместиться почти 2 миллиона туристов. Конкуренция между гостиницами высока. Особенно она сильна в отелях класса "люкс", куда приезжает требовательная и взыскательная публика. У кого лучше пляж и бассейны, где больше ресторанов и развлечений, выше класс косметических средств и текстильных принадлежностей – выбрать из множества очень сложно. Впрочем, можно и не выбирать, а просто сразу поехать в отель Calista Luxury Resort в Белеке. Впрочем, это не отель даже, а отдельная философия! С момента открытия в 2007 году он остается, очевидно, лучшим роскошным отелем на Средиземноморском побережье Турции.

Эмоции и чемпионы третьего "Кубка Кремля – Гордость России!"

Эмоции и чемпионы третьего "Кубка Кремля – Гордость России!"
22 апреля в Москве прошел турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор – президент Российского танцевального союза и Евро-Азиатского танцевального совета, почетный вице-президент WDC, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер турнира – "Газпромбанк" (АО). Информационный партнер – ДНИ.РУ. Название "Кубок Кремля — Гордость России!" украшает афиши самого престижного танцевального турнира России уже в третий раз.

Как уберечь себя от негативного влияния окружающих?

Как уберечь себя от негативного влияния окружающих?
Что такое негативное влияние окружающих и как от него защититься? В чем заключается негативное влияние других людей?В упрощенной форме негативное влияние можно свести к трем форматам:1.

Выбор читателей

29/04СбтЖена иноагента Пугачева неожиданно появилась на концерте Киркорова в Кремле 29/04СбтБеда откуда не ждали: заявлено о разводе Преснякова из-за измен 29/04Сбт"Порча или проклятие": жизнь попавшего в ДТП Диброва оказалась разрушена 29/04Сбт"Я хочу еще": Королева дрожит в экстазе после грязного интима с Николаевым 30/04ВскСнова вместе, снова рядом: игривый Николаев прижался передком к раскрасневшейся Королевой 30/04ВскВ дом пришла беда: тяжелобольной Басилашвили вынужден ухаживать за слегшей женой