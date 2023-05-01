Избавление от травм и зависимостей: чем полезен сеанс гипноза

Знаменитый гипнотерапевт рассказал о том, как гипноз меняют жизни.



Психолог и гипнотерапевт Геннадий Иванов, который также является автором книги "Техники гипноза: обратная сторона сознания", пообщался с журналистами и рассказал им о том, как пациент воспринимает сеанс гипноза.

Ощущается эта процедура как сон наяву. Впрочем, именно так и называли этот прием многие десятилетия. Никаких негативных последствий у гипноза нет, выход из состояния "сна" мгновенный, зато у специалиста появляется возможность буквально перевернуть жизнь пациента на 180 градусов.

Итак, чем полезен сеанс гипноза? Во время процедуры пациент особо подвержен внушению. Поэтому гипнотерапевт может вложить ему в голову так называемые "ложные воспоминания" – привнесенные извне фантазии о том, чего на самом деле не происходило.

Таким образом тот, кто не мог оторваться от сигарет, после "пробуждения" не захочет на них даже смотреть, а тот, кто питал страсть к горячительным напиткам станет заядлым трезвенником. Ходит даже легенда, что известный детский писатель Аркадий Гайдар до подобного сеанса гипноза был грубияном и алкоголиком.

Не преминул возможностью Геннадий Иванов напомнить и о том, что гипнотерапия была изобретена еще в царской России. Столетиями страна славилась своими сильнейшими школами гипноза, которые сейчас, увы, канули в небытие из-за влияния Запада.

