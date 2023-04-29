Место неги и любви: рай на земле обнаружился в Турции

Когда в 1982 году в Турции приняли "революционный" закон "О поощрении туризма", никто и представить не мог, что скоро эта теплая страна на берегах Черного, Эгейского и Средиземного морей станет ассоциироваться во всем мире с высочайшим уровнем услуг и гостеприимства. Согласно данным министерства культуры и туризма Турции, обнародованным в октябре 2022-го, сейчас здесь работают в общей сложности 21 083 отеля, в которых доступны 918 091 номера, где может разместиться почти 2 миллиона туристов. Конкуренция между гостиницами высока. Особенно она сильна в отелях класса "люкс", куда приезжает требовательная и взыскательная публика. У кого лучше пляж и бассейны, где больше ресторанов и развлечений, выше класс косметических средств и текстильных принадлежностей – выбрать из множества очень сложно. Впрочем, можно и не выбирать, а просто сразу поехать в отель Calista Luxury Resort в Белеке. Впрочем, это не отель даже, а отдельная философия!



С момента открытия в 2007 году он остается, очевидно, лучшим роскошным отелем на Средиземноморском побережье Турции. Свидетельство тому – множество призов и сертификатов качества, которые отель получил за это время. За безупречное размещение и превосходный вкус, за бережное отношение к окружающей среде, за пляж, соответствующий самым высоким стандартам… А еще 71 награда в области гастрономии – такого больше нет нигде!



Неслучайно в каждом номере на видном месте стоят весы (экологичные, без батареек!) – здесь так обильно и вкусно кормят, что про диету даже неприлично вспоминать. Назовите любое блюдо, и оно здесь точно найдется. Вот лишь несколько из сотен названий яств на обычном ужине: тушеная печень ягненка, баранина в тандыре, корни шпината с оливковым маслом, граттен из брокколи, говяжий рулет, форель на гриле, вареная голень ягненка, запеченная перепелка, сельдерей в оливковом масле… А еще несколько десятков видов оливок и маслин – нельзя даже представить, что их бывает столько! Море турецких сладостей, фруктов, салатов, блюда на пару и детское питание, безглютеновая выпечка – тут учтены любые вкусовые пристрастия гостей.

В отеле 9 ресторанов и кафе, некоторые из которых можно посещать круглосуточно. Поскольку отель работает по системе Ultra All Inclusuve, любые напитки, включая свежевыжатые соки и алкоголь тут включены в стоимость проживания и наливаются без ограничений. И кажется, что если существует рай, то встречают там именно так.

Calista Luxury Resort сразу сделал своим принципом простое правило: быть лучшими во всем. Если речь идет про продукты, то тут создали специальную лабораторию по их анализу, чтобы не сомневаться в безопасности. Если говорят про спорт, то сразу вспоминаются самые современные тренажеры в фитнес-клубе, 5 теннисных кортов, соответствующих олимпийским стандартам, площадка для пляжного волейбола, оборудование для всех мыслимых видов спорта – от парасейлинга до виндсерфинга… Если же взять номер, то самый простой из них занимает площадь в 52 квадратных метра. Все в нем – от температуры и освещения до открытия входной двери – управляется через устанавливаемую при заезде в смартфон систему "умный дом".

Все в номере можно описать одним словом – премиум-класс. Постельное белье, меню подушек (и пуховая, и ортопедическая, гипоаллергенная, и даже с шелухой от гречки – хоть каждый день меняй!), огромный плазменный телевизор, набитый под завязку и ежедневно пополняемый минибар, сейф, скоростной беспроводной интернет… Здесь уделено внимание каждой мелочи – в ванной комнате есть не только универсальная косметика класса "люкс", но и специальные наборы для мужчин и женщин. Тут и большой тюбик зубной пасты, и пена для бриться, и прокладки, и мочалки, и даже презервативы!

И вот это внимание к деталям очень подкупает. Тут сделано все, чтобы единственной заботой дорогого во всех смыслах слова гостя было то, в какой ресторан пойти сегодня, какой лежак у моря выбрать и какой бассейн или хамам предпочесть. Вот это и есть настоящий отдых.

Благодаря продуманной концепции и высочайшему уровню безопасности и сервиса, именно на этот роскошный отель пал выбор организаторов визита 44-го президента США Барака Обамы. Он останавливался тут в ноябре 2015 года, когда приезжал в Белек на саммит лидеров G-20. Тогда каждой стране турецкий МИД предлагал три варианта размещения лидера. Американцы предпочли всем остальным именно Calista Luxury Resort. А уж они-то знают толк в безупречном сервисе! И так Обаме здесь понравилось, что он потом прислал даже руководству отеля благодарственное письмо.

Весь персонал отеля обучен обслуживанию VIP-гостей. Но такое же отношение ждет здесь и гостя, даже если он не король и не президент. Причем почти каждый официант или горничная хорошо говорит на русском языке, что очень нравится нашим соотечественникам.

По статистике, почти половина из них приезжает сюда не один раз – нравится и стиль этого укрытого лесом на берегу моря отеля, и ощущение приватности, и изумительная анимационная, программа, которая собирает звезд телевизионных турецких шоу талантов. А главное – любовь, с которой здесь все сделано. Ее у Calista Luxury Resort – в избытке.