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Lifestyle
4 приема, чтобы сделать себя стройнее на снимке

4 приема, чтобы сделать себя стройнее на снимке

Александра Буланцова

Александра Буланцова блогер

 Фотограф, блогер
Хорошее фото – результат продуманного позирования, а не идеальной фигуры. Модельными секретами делится Александра Буланцова – фотограф, блогер.
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Проработанный образ

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Монохромный комплект вытянет силуэт. Не обязательно останавливаться на черном: яркий цвет тоже сработает, особенно если избежать светлых акцентов на проблемных местах. Юбка или брюки с высокой посадкой — проверенный способ сузить талию и добавить ногам длины. Плотные ткани скроют нежелательные рельеф, но необходимо подобрать одежду по размеру.

Многослойность и некоторые аксессуары позволяют добавить вертикалей. Главное — не перегрузить образ.

При выборе сумочки лучше отдать предпочтение клатчу: массивный предмет в руках скрадывает рост.

Касаемо обуви беспроигрышный вариант — каблуки и заостренный мыс.

Акцент на достоинствах

Если у вас красивые грудь и шея — смело надевайте топ с V-образным вырезом. Тонкие запястья — подворачивайте рукава. Фигура типа песочные часы — не прячьте талию, даже если в моде оверсайз. Стройные ноги при чуть более полном верхе — надевайте узкие джинсы, легинсы или мини-юбку.

Продуманное расположение в кадре

Избегайте симметричных поз. Выдвиньте одну ногу ближе к объективу. Наклоните голову, чтобы не получить второй подбородок. Не прижимайте руки к телу: лучше зацепиться за карманы или пояс большими пальцами: это вдобавок сузит кисти.

Игра с ракурсом

Фронтальная съемка — далеко не единственный подход.

Есть мнение, что взгляд сверху сплющивает фигуру, а снизу — удлиняет. Об этом утверждении надо забыть: ракурс снизу может добавить роста, но он же сопряжен с риском утяжелить бедра.

Не бойтесь снимков сверху вниз: акцент на лицо, динамичность, пропорционально суженная фигура — это простой рецепт удачной фотографии.

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Фото: Jonathan Ford / moodboard / www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2022, 01:59 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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