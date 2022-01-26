Как прекрасен этот мир: блогер публикует удивительные фотографии в Instagram

Генеральный директор Astera Moscow Алексей Филимонов объездил много стран. Фотоотчеты о путешествиях он публикует на своей странице в "Инстаграм". Блогер запечатлел неповторимую красоту природы и многообразие жизни на нашей планете: от ледяного Сахалина и безмятежного Русского Севера до знойной Сахары и величественных Анд.

