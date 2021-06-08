Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Первый летний месяц в Москве обещает быть наполненным спектаклями, концертами, премьерами – радостью и восторгом! "Дни.ру" помогут сориентироваться и выбрать самое достойное для досуга.

ГАСТРОЛИ

Алексей Хворостян

Министерство обороны РФ и Алексей Хворостян в начале лета 2021 год открыли первый в истории совместный концертный тур по военным гарнизонам. "Я служу России". Уже состоялись два концерта в Самаре и поселке Рощинский. В ближайшее время музыкант посетит военные гарнизоны Пензы, Рязани, Энгельса, Тольятти, Ульяновска, Тулы и поселка Шиханы. На сценах городов тура наряду с новыми авторскими песнями обязательно прозвучат работы, которые для многих людей стали негласными гимнами жизни – "Я служу России" и "Падали, но поднимались".

КОНЦЕРТ

Юбилей Сергея Пенкина

Принц Серебряный, певец, чей голос занесен в Книгу Рекордов Гиннеса, самый экстравагантный и неординарный артист отечественной эстрады Сергей Пенкин в этом году артист отмечает 60-летие. И решился на кардинальную смену творчества и образа. Оценить перемены можно будет во время эксклюзивного концерта под открытым небом. Уникальный летний формат юбилейного концерта на фоне сказочно красивого амфитеатра доставит поклонникам музыкальное удовольствие на высочайшем уровне.

18 июня, Зеленый Театр ВДНХ.

"Терем Квартет"

По случаю своего 35-летия музыкальный коллектив "Терем Квартет" сыграет шедевры мировой музыки на струнных музыкальных инструментах. Оригинальными аранжировками и авторскими произведениями, вызывающими восторг у слушателей в разных концах земного шара, "Терем квартет" ужа давно взорвал традиционные представления о музыке д ля народных инструментов и открыл новые грани их звучания. Коллектив впервые вывел народную ансамблевую музыку на сцены филармонических залов, подняв ее значимость на невообразимую высоту. Используя исконно народные принципы музицирования – театрализованную манеру исполнения, коллективность творчества – музыканты создают композиции, близкие и понятные современному слушателю.

19 июня, Концертный зал на Новом Арбате.

ПРЕМЬЕРА

"Раневская"

Этот музыкально-литературный проект Благотворительного фонда "Семейная в помощь" создан как посвящение великой женщине и великой актрисе, Фаине Георгиевне Раневской. Текст основан на дневниках и письмах Раневской, а также воспоминаниях о ней, оставленных известными людьми. История о честной, саркастичной и бесконечно талантливой Раневской полна острых углов – всегда возникающих от несоответствия масштаба личности и глупостей обывательского мира. На сцене историю о несгибаемой Раневской представят Народная артистка России Александра Захарова и Заслуженный артист России Александр Олешко.

22 июня, Большой зал Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

"Новаторы"

Эту премьеру Театр Маяковского посвящает Году науки и технологий. Артисты "Маяковки" под руководством режиссера Никиты Кобелева поделятся со зрителями документальными историями о компьютерных гениях, начиная с XIX века до конца XX века, от первого в истории программиста Ады Лавлейс, дочери поэта Байрона, до первого блогера 1990-х годов, от создателей первых компьютеров 30-40-х годов XX века до таких фигур как Стив Джобс и Билл Гейтс. В спектакле рассказывается о том, как на самом деле возникают передовые технологии, каким образом самые креативные новаторы нашего времени превращали безумные идеи в реальность, как они соперничали и сотрудничали и почему одни преуспели, а другие потерпели неудачу. В ролях: Алексей Сергеев, Евгений Матвеев, Зоя Кайдановская, Наталья Палагушкина, Анастасия Мишина, Максим Разумец, Иван Выборнов, Роман Фомин, Всеволод Макаров, Илья Никулин, Нина Щеголева, Дарья Хорошилова, Валерия Куликова.

10, 11, 23 июня, Театр имен Вл. Маяковского (Сцена на Сретенке).

"Чудесный грузин"

Новая постановка МХАТ – спектакль-провокация и спектакль-исследование о том, как никому неизвестный Иосиф Джугашвили стал "Отцом народов". Но творческая группа лишь дает зрителям лишь пищу для размышления и ставит перед ними важные вопросы, а отвечать на них зрители будут сами. МХАТ берется за острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя. История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина. Ведь мало поднять архивы и вскрыть правду о том, как в молодые годы этот «чудесный грузин» (так называл молодого члена партии Владимир Ленин) проводил теракты, шел по головам, не жалея товарищей и мирных граждан. Важно еще понять причины и цели его поступков.