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Lifestyle
Лондонская Национальная галерея удалила с сайта картину Дюрера с Христом из-за "антисемитизма"

Лондонская Национальная галерея удалила с сайта картину Дюрера с Христом из-за "антисемитизма"

С сайта Лондонской Национальной галереи пропала картина Альбрехта Дюрера "Христос среди учителей".
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С 20 ноября 2021 года по 27 февраля 2022 года в Лондонской Национальной галерее будут выставляться работы знаменитого немецкого живописца и графика Альберхта Дюрера. Выставка носит название "Приключения Дюрера: путешествия художника эпохи Возрождения". Она уже успела спровоцировать скандал.

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Так, один из посетителей официальной страницы Лондонской Национальной галереи был возмущен опубликованной на нем репродукцией картины "Христос среди учителей". Полотно было создано еще в 1506 году. Оно иллюстрирует сцену диспута 12-летнего Иисуса с учеными мудрецами в Храме Иерусалима. Ее описание содержится в Евангелии от Луки. В этом увидели "антисемитское содержание".

Руководство галлереи согласилось с возмущением посетителя. В совем заявлении пресс-служба сетует, что в выбранном ими формате нет возможности дать адекватную интерпретацию написанного в начале XVI века произведения. В связи с чем было принято решение избавить общественность от такого раздражителя. Саму картину, а также сопроводительный текст к ней, удалили с сайта.

Руководство галерее пообещала впредь тщательнее проверять произведения искусства, которые собирается показывать людям. Также в пресс-службе заметили, что созданные в прошлые эпохи шедевры могут отражать такие точки зрения, которые в современном мире считаются недопустимыми.

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Фото: Vuk Valcic / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 29 октября 2021, 15:23 Источник: Артгид ✓ Надежный источник

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