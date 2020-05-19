Пирог с рыбой – отличная идея как для домашних посиделок с компанией друзей, так и для сытного и полезного завтрака в кругу семьи. Пошаговый рецепт пирога с горгонзолой и лососем в редакцию "Дни.ру" прислала певица Софи Кальчева.

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