Рецепт пирога с горгонзолой и лососем

Ингредиенты:
- слоеное бездрожжевое тесто
- лосось (или любая другая красная рыба)
- горгонзола (сыр дорблю с голубой плесенью, либо другой на ваш выбор)
- рикотта – 250 граммов
- 2 яйца
- шпинат свежий (небольшая горсть)
- тертый сыр⠀ ⠀
- соль, перец молотый, прованские сушеные травы, мускатный орех – по вкусу
Шаг 1
Раскатать тесто, выложить в форму. Добавить кубики сырой рыбы, кубики сыра.
Шаг 2
В миске смешать рикотту с яйцами, специями и шпинатом. Выложить сырную смесь поверх рыбы, края пирога защипнуть, смазать края теста яйцом. Выпекать в разогретой до 180° духовке 30 минут.
Шаг 3
Посыпать пирог тертым сыром, и отправить еще на 5 минут в духовку, до появления красивой сырной корочки.
Шаг 4
Готовый пирог остудите и отправьте в холодильник на час. Можно подавать!
"Чем я люблю этот пирог, так это его гибкостью, в плане ингредиентов. Можно добавить овощей, можно и вовсе сделать с курицей и грибочками. В общем, экспериментируйте, готовьте, у вас все получится", – говорит Софи Кальчева.
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