6 правил работы со своей психикой

У многих в условиях самоизоляции стресс и тревожность – одни из самых часто возникающих психологических проблем – значительно усугубились. Очень важно вовремя определить свое состояние, чтобы эффективно с ним справиться.



О том, как стабилизировать психику и двигаться дальше в гармонии с собой и в хорошем настроении, рассказывает профессиональный коуч, психолог, эксперт в области женской самореализации и саморазвития Алекс Минченкова.

Используйте техники сброса стресса и напряжения

Самый простой способ прийти в спокойное состояние – глубокое дыхание. Как можно глубже вдохните носом и серией маленьких резких выдохов выпустите воздух через рот. Если есть возможность, выполняйте упражнение с закрытыми глазами. Конечно, находясь на экзамене или совещании, громко дышать не получится. В таком случае, выдохните медленно через нос или через рот.

Еще один способ сбросить напряжение – работа с физическими зажимами. Ее можно делать перед сном, в комфортной и тихой обстановке. Нужно лечь на спину и расслаблять по очереди все мышцы тела, начиная от головы и заканчивая кончиками пальцев ног. Обычно, с первого раза проработать качественно все зажимы не удается. Поэтому повторите эту технику по крайней мере два раза, чтобы добиться максимального эффекта.

Входите в потоковое состояние

Вы замечали, что иногда в метро, читая книгу, не слышите название станций? Как раз в этот момент вы находитесь в состоянии потока. То есть, чтобы войти в него, достаточно просто полностью погрузиться в какое-то занятие, сосредоточить на нем все свое внимание. Это может быть печатание на клавиатуре, медитация, бег или кулинария. Найдите способ, который нравится больше всего, и используйте его, когда вам тяжело справиться со стрессом.

Гуляйте на природе

Постоянное сидение дома и нехватка кислорода тоже влияют на нашу психику. Чтобы немного расслабиться и избавиться от внутреннего напряжения, проведите хотя бы немного времени на свежем воздухе. В условиях карантина вы можете попить чай у открытого окна на лоджии или организовать 10-минутную прогулку вокруг дома. Это значительно улучшит ваше состояние и поднимет настроение.

Общайтесь

Мы привыкли скрывать свои эмоции и проживать их самостоятельно. Это совершенно неправильно – иногда справиться самому просто невозможно.

Если вы переживаете тяжелую ситуацию или вас что-то сильно волнует, поговорите с близким человеком. Расскажите обо всех своих тревогах и переживаниях. Это позволит не только избавиться от стресса, но и, возможно, получить ценный совет, который поможет в сложившихся обстоятельствах. Главное, помните: важно полностью доверять своему собеседнику и знать, что он готов вас поддержать. От обращения к правильному человеку зависит половина успеха всей работы.

Ведите здоровый образ жизни

Иногда мы забываем о том, что здоровый образ жизни – помощь в решении многих психологических проблем. В первую очередь, это качественный сон. Выспавшийся и отдохнувший человек подвержен стрессам гораздо меньше, чем тот, кто совсем не соблюдает режим. Постарайтесь ложиться до полуночи, например, в 23:00 и просыпаться в 7:00. Восьмичасового сна вполне достаточно, чтобы почувствовать, что у вас стало гораздо больше сил и энергии, а значит – и ресурсов для борьбы с негативными эмоциями и усталостью.

Правильное питание не менее важно. Тяжелая жирная пища утомляет организм, следовательно, забирает энергию, которая помогла бы справляться со стрессом. Алкоголь и курение также снижают ваш иммунитет к тревожности. Они затормаживают организм и не дают ему функционировать в полную силу.

Занимайтесь творчеством

Искусство помогает успокоиться и достичь гармонии. В следующий раз, когда вы поймете, что сильно о чем-то тревожитесь, сделайте паузу и хотя бы полчаса посвятите творчеству. Это может быть что угодно: вязание, вышивка, танцы, рисование, готовка или написание книги. Главное, чтобы занятие вас вдохновляло и приносило только положительные эмоции. Выражая свои переживания новым способом, вы освобождаетесь от них и гораздо быстрее приходите в норму.

Мы привыкли думать, что в жизни есть только черные и белые полосы, которые сменяют одна другую. Но это не совсем так: оттенков гораздо больше, да и наше восприятие происходящего сильно отличается. Помните, что стабильность работы вашей психики может зависеть от совершенно других факторов, чем у других людей. Мы проживаем одну и ту же ситуацию по-разному, и если реакция окружающих отличается от вашей, не нужно копировать их поведение. Найдите способ, который поможет успокоиться именно вам, и следуйте ему.