Названа причина мужской лени

Почему мужчины бездействуют, ленятся, откладывают принятие решений? Все дело в различиях мужской и женской психологии. О них и не только "Дни.ру" рассказал психолог и популярный блогер Александр Шахов.

Мужская нервная система, в отличие от женской, больше ориентирована на сохранение энергии. Почему? У мужчин больше мышечной массы, поэтому и расход энергии выше. Это результат эволюции. Для чего это было нужно? Правильно, для охоты.

Чтобы прокормить себя и свою семью требовалось много энергии. В далекие времена пополнить калории наши предки могли далеко не в каждой пещере. Как в условиях дефицита калорий сохранить ресурс? Хищники из отряда кошачьих решили эту проблему так: львы, тигры и кошки проводят лежа большую часть дня. Попросту экономят энергию.

Теперь понятно, откуда у мужчин желание после работы сразу принять неподвижную асану? Почему они склонны к лени и "лишний раз за собой посуду не уберут"? Они подчиняются физиологии, которая заставляет их экономить ресурсы. Воспитание позволяет держать лень в рамках приличия, но что такое этикет против зова природы?

При чем тут ответственность? В нервной системе мужчины самый большой пожиратель энергии – префронтальная кора головного мозга (ПФК). Та самая, которая отвечает за анализ, прогноз, силу воли, определение приоритетов и принятие решений. Если энергии в системе нет, то префронтальная кора отключается, и мужчина становится ни рыба, ни мясо. Не ждите от него принятия решения, ответственности, волевых усилий.

ПФК маленькая, но функций у нее много. При том свои ресурсы расходует она довольно быстро. Это похоже на мышцы: попробуйте десять минут сжимать пальцы в кулак и почувствуете, как перестает получаться. Нужен отдых, восстановление, подпитка энергией.

Если мужчина не принимает решение, это не значит, что он безвольный тюфяк (хотя и такое встречается). Это значит, что его ПФК выработала ресурс и не может выполнить свою работу. Как ноги отказываются идти после тяжелого подъема в гору. В конце рабочего дня ПФК на нуле, но именно вечером женщина приходит к мужчине с "нам нужно серьезно поговорить" и вываливает проблему, которую мужской ПФК нужно проанализировать, спрогнозировать исход и принять решение. Мозг не выдерживает нагрузки, и партнер предлагает перенести беседу, то есть начинается "затягивание". Через неделю женщина возвращается с той же проблемой и в то же время. Ситуация повторяется.

Вот несколько советов, чтобы облегчить мужчине принятие решений и их выполнение:

Выбирайте время, когда его ПФК свежее: утро, выходной.

Готовьте заранее выгодное вам предложение, чтобы мужчине не нужно было долго его искать.

Составляйте списки, схемы, алгоритмы, чтобы мужской ПФК не нужно было каждый раз анализировать и искать решение.

"Пример: моя жена просила меня ставить посуду в посудомойку. Я искренне хотел ей помочь, но периодически забывал. После очередного напоминания, я понял, почему. Каждый раз, загружая посуду, мне приходилось решать, как вместить ее в посудомойку потому, что утром жена кидала посуду в мойку, как попало и мне приходилось искать свободное место, чтобы вместить ее. Это как в тетрис играть – требует времени и умственных затрат. Поэтому бессознательно моя ПФК забывала напомнить об обязанности. Мы договорились с женой о схеме размещения посуды. Мне теперь не нужно каждый раз решать, куда поставить посуду, и я стал регулярно помогать жене без напоминаний", – рассказал психолог Александр Шахов.