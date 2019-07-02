Турки начали завоевывать Москву

Пока трудно определенно утверждать, что на наших глазах зарождается то, что потом могут назвать оттоманским гастрономическим ренессансом. Но то, что в столице с завидной регулярностью открываются рестораны турецкой кухни – очевидный факт. Причем речь идет не о проектах-однодневках в ни к чему не обязывающем формате cuisinedestyleturc, а о серьезных заведениях с тщательно продуманной концепцией, хорошо проработанным меню и опытным шеф-поваром турком.

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