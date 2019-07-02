Турки начали завоевывать Москву
Именно такой ресторан совсем недавно появился на Новом Арбате. Речь идет о масштабном проекте Аркадия Новикова CihanTurkishSteack & Kebab, на трех этажах которого разместились и основной зал с открытой кухней, и просторная терраса с огромными окнами, и бистро. За кухню отвечает опытный Джихан Дениз, более двадцати лет проработавший бренд-шефом первой стейкхаусной сети Турции.
Основной акцент в меню сделан на блюдах турецкой кухни. Очень традиционные и наиболее популярные позиции разумно дополнены некоторыми региональными специалитетами, а также авторскими интерпретациями классических рецептов.
На закуску предлагают широкий выбор мезе и салатов. Определенно стоит попробовать хайдари из мацони с зеленью, чесноком и сливочным маслом, панчо из баклажанов, картофеля и йогурта, ичли кефте из мясного фарша, булгура, орехов и специй, гавурду с грецкими орехами, зеленью, гранатом и наршарабом или отличный овощной салат с овечьим сыром тулум – острым и очень пикантным.
Основное внимание в ресторане, конечно же, уделяется мясу. В ассортименте баранина, говядина, курица. Рубленые и кусками, жареные и печеные. Приверженцам традиций можно рекомендовать уфра кебаб иди адана кебаб – из ягненка, жареных помидоров и острого зеленого перца. Тем, кто готов к экспериментам, наверняка придется по душе искендер кебаб – рубленое мясо на сей раз сервируют на тосте со сливочным маслом, а заправляют йогуртом.
Наконец, авторская интерпретация национальной кухни вполне наглядно воплощена в фирменном кебабе от шефа. Мелко нарубленное мясо ягненка соединяют с бастурмой, баклажанами и сыром кашар, заворачивают в тонкое тесто и запекают в печи. А подают с густым йогуртом, который Дениз щедро приправляет фисташками и … медом. Каким бы странным и даже непривычным это могло бы показаться, блюдо получилось отменным.
Раздел десертов предельно лаконичен, что логично, учитывая основательность блюд из основного раздела. Но все же стоит оставить немного места для кюнефе из хрустящего теста кадаиф с начинкой из сыра и орехов, вдобавок щедро украшенного шариком мороженого. После этого остается мечтать лишь о чашке ароматного кофе, сваренного на песке. Ну или об армуде с классическим турецким чаем. Он, кстати, подается бесплатно при заказе основных блюд.
Впрочем, в меню найдутся и непотопляемый "Цезарь", и дорадо с сибасом, и даже флорентийский стейк, что совершенно нормально для новиковских ресторанов. Но эти позиции, явно рассчитанные на повышение коммерческой привлекательности проекта, ни в коей мере не перетягивают одеяло на себя. Cihan, вне всяких сомнений, остается рестораном турецкой кухни.
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