Назван самый простой способ похудеть
Исследователи доказали, что дело в умственной активности. Именно она дает возможность похудеть проще всего.
Чем больше умственная нагрузка, тем больше расход энергии. Доцент психологии в Университете Олбани Эван Макни отметил, что мозг потребляет порядка 20% общей энергии организма, притом что что его масса составляет лишь 2% от общей массы тела.
Озвученный способ поможет без физической активности добиться стройности. Чтобы сжечь в день 300 калорий, можно детально о чем-то задуматься – хотя бы решить математическую задачу.
Интересно, что математик или хирург могут сжечь на 100 калорий больше, чем болеющий за любимую команду футбольный фанат. Такой простой способ похудеть, скорее всего, многим придется по душе.
Худеть за счёт правильного питания и тренировок - ❌— Оль (@EFSUN_X) 30 августа 2018 г.
Худеть из-за нервов и отсутствия аппетита- ✔️
К тому же этот элементарный способ похудения имеет множество других плюсов. Помимо сжигания жира при активной умственной нагрузке, происходит выработка гормонов счастья – эндорфинов, улучшающих обмен веществ, общее состояние здоровья и способствующих укреплению иммунитета.
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