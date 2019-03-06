Погода "растаяло-замерзло": 5 правил безопасности

Переходный период, когда весна постепенно вытесняет зиму, очень опасен. В это время встречается больше всего травм. Человек уверен, что теплая погода означает окончательное поражение холодного времени года. Но зима может внезапно взять реванш, и тогда опасности начинают подстерегать неосторожного путника на каждом шагу.

Автомобили на скользкой дороге, лед на тротуаре, снег и сосульки, падающие с крыши. Чтобы уменьшить риск травмы, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук "Лучший спортивный травматолог-2018" Юрий Глазков по просьбе "Дни.ру" подготовил для пять основных правил безопасности.

Правило №1: Не спешите "переобуваться"

Вы водите автомобиль? Не спешите "переобуваться" в летнюю резину. Даже если сегодня светит солнце, завтра могут снова ударить морозы. На дороге будет скользко, а это одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий.

Если вы в основном передвигаетесь пешком, внимательно пересекайте проезжую часть. Не стоит сильно надеяться на водителей, которые, по вашему мнению, могут быстро затормозить и объехать вас. Даже на переходе внимательно смотрите по сторонам и не бегите напролом. Безусловно, если водитель вас собьет на переходе, он будет неправ. Но станет ли вам легче от осознания этого факта?

Правило №2: Не надевайте легкую обувь

В переходный период снег тает днем, а образовавшаяся вода замерзает ночью. Поэтому утром, идя на работу, многие поскальзываются и падают. Чтобы этого не произошло, важно носить правильную обувь. Это должны быть ботинки с рифленой подошвой – пусть не такие теплые, как зимой, но и на слишком легкую обувь переходить не нужно.

Правильная подошва, которая убережет от падения:

наличие на подошве рельефного узора, где мелкие элементы сочетаются с крупными;

отсутствие шпильки или высокого каблука;

отсутствие платформы.

Если вас все же угораздило приобрести непригодную для ходьбы по скользкой поверхности обувь, обратитесь в обувную мастерскую, чтобы наклеить антискользящие наклейки на подошву.

Правило №3: Сбавьте скорость

Ходите осторожно. Будьте готовы к тому, что на вашем пути будут попадаться очень скользкие участки. Передвигаться по ним нужно короткими шагами. Руки должны быть свободными. Если они остаются в карманах, при подскальзывании у вас будет меньше шансов удержать равновесие.

Необходимо избегать хождения под крышами домов. Тает снег, он становится очень плотным. Комья этого снега, перемешанного со льдом, падают с большой высоты. Они могут нанести человеку серьезную травму и даже убить его.

Еще одна опасность, которая подстерегает вас под крышами, это сосульки. Они всегда образуются, когда снег начинает таять, и в дневное время готовы оторваться и обрушиться на голову случайного прохожего в любой момент.

Правило №4: Не гуляйте "под градусом"

Любой травматолог знает, что большинство тех, кто получают травмы, на момент события находились в состоянии алкогольного опьянения. В этом же состоянии их и доставляют в травмпункт.

Если вы сходили в гости и выпили "рюмку чая" за праздничным столом, не стоит возвращаться домой пешком. И уж тем более нельзя садиться за руль. Лучше взять такси и добраться домой без происшествий.

У человека, который выпил, значительно нарушается координация. Уходит страх, поведение часто становится безрассудным и неосторожным.

Правило №5: Научитесь правильно падать

Если вы видите, что падения на льду избежать невозможно, то приложите все усилия, чтобы не получить травму и отделаться легким испугом. Для этого нужно сделать следующее:

постарайтесь присесть, чтобы уменьшить высоту падения;

балансируйте руками, пытаясь удержать равновесие:

не падайте на кисти рук – это чревато переломом лучевой кости;

падая назад, прижмите подбородок к груди, чтобы не удариться затылком об лед;

старайтесь не падать на "мягкое место", а вместо этого заваливайтесь на бок, иначе можете повредить копчик.

После падения нельзя сразу вскакивать. Вначале следует прислушаться к своим ощущениям. Пошевелите руками и ногами. Если нигде не болит, можете аккуратно подняться и продолжить свой путь.

К сожалению, многие люди все-таки получают травмы в переходный зимне-весенний период. Если вам не повезло и вы травмировались, не стоит сидеть дома и ждать самоисцеления. Нужно пойти к врачу, чтобы как минимум убедиться в отсутствии переломов, вывихов, разрывов связок, повреждений менисков и других вероятных последствий травмы. В случае их выявления вы получите адекватную медицинскую помощь.