Как подсознание влияет на нашу жизнь

Нам нравится думать, что мы все решаем сами. Что профессия, спутник жизни, место проживания, платье для корпоратива и салат на обед – это наш сознательный выбор. А если иногда не везет, то тут уж ничего не поделаешь.

Знаете, что самое интересное? Мы выбираем каждую секунду. И платье, и осанку для него. И профессию, и тот максимум денег, который нам заплатят за работу. Выбираем сами. Только осознанный выбор мы отследить можем, а неосознанный делает за нас наше подсознание, и мы его не замечаем.

О том, как все устроено в наших “чертогах разума”, "Дни.ру" рассказала международный эксперт по работе с подсознанием и блогер, Мария Самарина. Принципы работы мозга она изучала в университете Стэнфорда, Калифорния, США, потом посвятила много лет практическому применению этих знаний.

Сознание и подсознание

За логику, знания и мыслительный процесс отвечает наше сознание. Оно сосредоточено в неокортексе – это наибольшая часть нашего мозга. Именно с его помощью мы читаем, пишем, думаем, планируем и ставим цели. Мы можем сами начать и закончить эти процессы в любой момент и прекрасно понимаем, когда они происходят. Сознание с нами всегда, когда мы не спим. И отдыхает тоже вместе с нами.

Подсознание обитает в серединном мозге: в лимбической системе и рептильном уме. И до 96% нашей жизни контролирует именно оно, подсознание. Печально, но факт – в нашей власти только 4% влияния на нашу жизнь.

Подсознание нами не ощущается и в отдыхе не нуждается. Оно отвечает за безусловные рефлексы организма, может вмешиваться в физиологию и заведует хранением всей поступающей информации. “Жесткий диск” подсознания имеет практически бесконечный объем памяти. Информацию подсознание не сортирует, для него нет никакой разницы, истинная она или ложная, полезная или вредная – сохраняется все.

Подсознание работает как компьютер. Вся информация обрабатывается им и становится программами – заранее определенными действиями. Получив данные один раз, подсознание при следующей встрече с чем-то подобным будет иметь готовый вариант ответа. И наши реакции будут основаны именно на этих программах. Убедили вас, например, что вонючий сыр с плесенью – это деликатес, и вы его едите, даже если от запаха подташнивает. Внушили, что на каблуках женщина выглядит привлекательней, и ради красоты вы жертвуете комфортом и здоровьем. А африканки из племени мурси ровно по той же причине вставляют тарелки в губы. Так возникают наши привычки и склонности, наши эмоции и характер. Всю нашу личность определяет именно подсознание и его программы.

Мусор заложишь – мусор получишь

Есть такой принцип в программировании. Он означает, что плохо составленная программа может выдать только такой же дурной результат. Сознание – это наша “оперативная память”. Ваш компьютер в голове обращается к данным коры головного мозга, но результат обработки зависит от того, что хранится под ней. Как же возникают программы, которые руководят нами?

Когда мозг обрабатывает информацию, в нем выстраиваются цепочки нейронных связей. По ним информация передается в виде нервных импульсов. Чем чаще это происходит, тем прочнее и устойчивее эти цепочки. Так что повторение – самый простой способ заиметь программу в подсознании. Самые стойкие программы-установки мы получаем в детстве. Родители или другие люди из нашего окружения, имеющие на нас сильное эмоциональное влияние, способны внушить нам все что угодно. Если вам повезло, и ваш мир в детстве был добрым и любящим, скорее всего, вы счастливый человек.

Но именно в детстве в наше подсознание впечатываются и ограничивающие убеждения. Они могут касаться финансов: “большие деньги можно только украсть”, “все богатые – негодяи”, “чтобы заработать, надо пахать”. Детские установки могут породить в будущем чувство вины: “женщина должна…” Из-за них могут возникнуть проблемы в отношениях: “все мужчины изменяют”, “никому нельзя верить” и тому подобное. Все, привет! Чужие убеждения стали нашими. Каждый, немного покопавшись в себе, легко отыщет несколько десятков подобных установок, которые давным-давно прижились в подсознании. Не обязательно их “подарили” родители, общество с этой задачей тоже отлично справляется.

Наш собственный неудачный опыт часто становится источником будущих проблем. Например, брак с домашним тираном может напрочь отбить у женщины охоту строить серьезные отношения. Даже если потом рядом окажется самый положительный в мире мужчина. В ее голове закрепилась программа, которая не позволяет довериться и стать счастливой.

Заметный след в подсознании оставляют сильные эмоции. Страх, однажды пережитый в самолете во время турбулентности, может породить серьезную аэрофобию. Никакие доводы разума о статистике аварий на земле и в небе тут не сработают. Программа подсознания “летать опасно” запущена, и холодный пот будет течь по спине несмотря на статистику.

Что делать, если старые программы мешают

Если бы подсознание было камнем, а программы высекались на нем и сохранялись вечно, все было бы совсем печально. К счастью, подсознанием можно научиться управлять, а от ненужных программ избавляться. Как это делать? Для начала попробуйте осознать, что они у вас есть. Потом “узнайте врага в лицо” — определите, какие из них вам мешают больше всего. Затем уничтожьте их и замените новыми, положительными.

Так просто? Нет. Инертное подсознание будет сопротивляться и “беречь свое”. Есть специальные техники, позволяющие обойти его защиту и встроить в подсознание то, что нужно.

Во-первых, на “правильную” установку ваше тело будет реагировать теплом и чувством расширения. Закройте глаза, произнесите мысленно фразу с положительным настроем. Почувствовали нужный отклик? Отлично. Нет? Работаем дальше, подбираем другой вариант.

Во-вторых, “вшить” новую установку проще всего в альфа-состоянии. Вы знаете, что это. Когда вы слегка “подвисаете”, например, смотря телевизор, вы в нем… Специально войти в альфа-состояние помогают особые техники или медитация.

Третий момент, наверное, самый важный. Просто проговаривать позитивные установки как аффирмации – смысла мало. Подсознание не воспринимает слова, ему нужны эмоции, образы и телесные ощущения. Поэтому постарайтесь мысленно увидеть, как тает, исчезает вредная программа и как на ее место приходит новая, полезная. Визуализация чрезвычайно важна. Если вы внедряете в подсознание установку “я все могу”, например, представьте, что именно у вас получается, как все происходит. Почувствуйте удовольствие от новой жизни, рассмотрите подробности: цвета, звуки, запахи. Чем ярче и четче будет картинка, тем более эффективной окажется ваша работа.

Подключите ощущения тела. Перенеситесь в момент, когда у вас все получилось. Что вы ощущаете телом? Будет ли у вас идти расширение или, наоборот, сжатие и напряжение? Вряд ли вы будете “вшивать” вредоносную установку, так что с ощущениями все должно быть хорошо.

Переходим к эмоциям. Представьте, что вы испытаете в случае успеха: радость, удивление, восторг. Эта эмоция должна быть очень сильной, пиковой. Постарайтесь ее максимизировать. От того, как у вас это получится, будет зависеть “приживаемость” новой установки.

Все проделали? Теперь отслеживайте результат во внешнем мире. Если события начнут разворачиваться в вашу пользу, вы справились с задачей – убрали вредоносную программу. Но не расслабляйтесь: у каждого из нас их достаточно, чтобы заниматься такой “уборкой” регулярно. Ничего, кроме пользы, это не принесет.

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