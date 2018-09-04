"Натали Турс" вычеркнули из списка туроператоров

Ростуризм исключил компанию "Натали Турс" и связанные с ней фирмы из Единого федерального реестра туроператоров, передает телеканал "360". Речь идет о юридических лицах ООО "Панорама Тур", ООО "Центр туризма "Согласие", ООО "Агентство путешествий "Натали" и ООО "Туроператор "Натали Турс".

Согласно предварительным расчетам, для возобновления работы туроператора необходимо порядка 800 миллионов рублей. При этом Ассоциация туристов России оценила нанесенный клиентам ущерб более чем в миллиард рублей.