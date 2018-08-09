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Lifestyle

Как быть счастливым без детей

Фото: GLOBAL LOOK press/Craig Lovell
В недавнем интервью голливудская актриса Дженнифер Энистон вновь рассказала о том давлении, которое она испытывает, будучи в свои 49 лет не замужем и без детей. В каждом интервью журналист обязательно задает ей вопросы: хочет ли она детей и почему одинока. 
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"На женщин оказывается давление, – отвечает Энистон. – Если женщины не становятся матерями, их считают "испорченным товаром". Может быть, моя цель в этом мире не в том, чтобы оставить после себя потомство? Может быть, существуют другие важные вещи, которые я должна сделать?". Dni.Ru обсудили с экспертом по семейным отношениям Милой Левчук, может ли женщина быть счастливой, не имея детей.

Что стоит за нежеланием иметь потомство

Гораздо спокойней мы воспринимаем все привычное. А женщины созданы природой для того, чтобы воспроизводить потомство – это каждому известно. И когда кто-то заявляет, что совершенно осознанно не собирается этого делать и видит свое предназначение в другом, на него обрушивается лавина критики и непонимания. Пусть и про себя, не вслух. А что на самом деле движет женщинами, которые не хотят рожать и чувствуют себя счастливыми?

Фото: GLOBAL LOOK press

"Суть нашей сущности неоспорима: женщины должны производить на свет детей. Так заложено природой и спорить с этим бесполезно, – рассуждает Мила Левчук. – В клинической психологии отрицание этого считается патологией. Вопрос спрятан глубже: почему женщина не хотеть иметь детей? В первую очередь давайте разделять неготовность и нежелание. Не готова, потому что не встретила подходящего мужчину, нет финансовой подушки безопасности и уверенности в завтрашнем дне, слишком молода или боится расстаться с привычным образом жизни в зрелом возрасте, боится упустить карьерный рост и так далее. Это неготовность. Есть же серьезные травмы, которые маскируются установками на темы: "Я боюсь детей, я ненавижу детей, не люблю их!". Есть женщины, которые готовы подвергнуть себя операции, лишь бы только никогда не забеременеть. Это ненормально".

Психологи уверены, если ребенок в детстве страдал и не получал любви от матери, нередко он не хочет заводить собственных детей. Еще один вариант: мама девочки не реализовала собственную женственность. В качестве примера приводятся мужеподобные женщины, которые никогда за собой не ухаживают и не чувствуют себя женщинами. Мол, как они могут воспитать девочку женственной? Никак. У этих девочек нет образца женственности, они терпят неудачи в подростковом возрасте – травмируются, чувствуют себя неконкурентоспособными в женском обществе. Как следствие возникает установка: я не хочу быть женственной, не хочу быть матерью.

Играет роль и общественное мнение. Вернее, определенный опыт. Якобы ребенок – это напряжение, страхи, вечный долг и принесение себя в жертву. Плюс стереотип "яжемать" – женщины, которые после родов превращается в клуш, махнувших на себя рукой. Заметим, в противовес им полно успешных, стройных, реализовавших себя женщин, воспитывающих детей.  

Но ведь есть женщины, которые на данном этапе не представляют себе в роли матери. Почему они должны скрывать это?

"Хочется пояснить, что нередко это не добровольный выбор женщины, а стоящая за этим травма, - рассуждает Мила Левчук. – Многие женщины родили ребенка и почувствовали огромное счастье, невероятный прилив сил, наряду со всем множеством забот. Материнство – это труд! Я сама в стане счастливых мам и понимаю тех, кто хочет делиться этой радостью. Часто сталкиваются две категории: одни хотят доказать бездетным, как же это здорово – быть мамой. А другие агрессивно доказывают, что жизнь без детей прекрасна. И тут хочется упомянуть такой термин как компульсии – это навязчивые действия, с помощью которых человек пытается облегчить, заглушить свою тревогу. Это как раз о женщинах, которые сидят на форумах и упорно доказывают кому-либо свою точку зрения. Вы счастливы с детьми? Замечательно. Вы не видите сейчас себя в роли матери? Это нормально. Если вас все устраивает, вы не будете пытаться кому-то что-то навязчиво доказать. В противном случае – вы скорее пытаетесь убедить себя".

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Всегда ли рожают по желанию и вовремя

Чем больше человек отрицает что-либо, тем больше он пытается заглушить определенный страх. Не будем забывать и про давление общества. Определенный процент женщин рожает детей, не будучи готовыми к материнству психологически. В итоге растут недолюбленные дети, которые затем годами ходят к психологам в попытке решить свои проблемы и побороть комплексы. И кому от этого лучше?

"Фрустрация наблюдается двусторонняя: есть перегиб в одну сторону, а есть в другую, – продолжает эксперт. – Одни живут с установкой, что рождение детей – это автоматически означает принести себя в жертву. Другая крайность: "если у тебя нет детей, ты не достойная уважения!". Многие женщины не могут иметь детей по тем или иным причинам, но это не значит, что они должны лечь в могилу и поставить на себе крест. Важно понимать: рожать нужно лишь тогда, когда чувствуете потребность в этом".

Но разве объяснишь это родственникам и особо любопытным друзьям? Они ведь без лишнего смущения задают в лоб свой любимый вопрос: "Неужели не хотите детей?! Время-то идет!".  

Мила Левчук рекомендует четко выставлять личные границы. Если вы пока не готовы к появлению потомства, спокойно говорите об этом. Если продолжают донимать, не церемоньтесь: "В ваших советах не нуждаюсь, разберусь со всем сама". В конечном итоге только женщина вправе решать, когда рожать, от кого и скольких детей. Ответственность тоже на ней. И по большому счету дела до вас никому нет. Ведь женщинам с детьми достается не меньше: их критикуют за методы воспитания, отсутствие мужа, только одного ребенка или наличие целого "выводка" – в общем, список бесконечный.  

9 августа 2018, 11:25

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