Всемирно известный коуч Тони Роббинс выступит в Москве

Тони Роббинс входит в список шести бизнес-лидеров мира по версии American Express, 50 главных бизнес-умов планеты (Accenture), 100 самых известных знаменитостей в мире (Forbes) и 200 лучших бизнес-гуру (Harvard Business Press).

Коуч изменил жизни пяти миллионов человек из 80 стран мира. Среди его учеников такие известные и успешные люди, как актер Хью Джекман, музыкант Куинси Джонс, теннисистка Серена Уильямс, бизнес-эксперт Ицхак Азидес, автор бестселлеров по лидерству Стивен Кови и многие другие.





Семинары, которые проводит Роббинс, помогают людям по всей планете понять, чего они хотят от жизни, в чем их миссия и как избавиться от того, что им мешает в достижении желаемых целей. Стратегии, инструменты, инсайты, получаемые зрителями, позволяют им по-новому взглянуть на окружающие обстоятельства, преодолеть сковывающие ограничения и, в конце концов, построить прочный фундамент, на котором будет базироваться их успех.





Выступления коуча – это колоссальная личная энергетика, море положительных эмоций и сильнейшая мотивация на дальнейшие свершения.

Семинар Тони Роббинса в Москве организует Университет и Школа бизнеса "Синегрия". К числу ее проектов относятся Synergy Digital Forum и Global Forum, бизнес-марафон "Трансформация" и многие другие яркие и запоминающиеся события.