Столичные рестораторы захотели свежей крови

Ресторанные холдинги столицы время от времени впрыскивают свежую кровь в собственный бизнес-организм, перезапуская серьезно отформатированные старые, или объявляя о запуске совершенно новых проектов. С одной стороны, это позволяет сохранять и расширять лояльную аудиторию. С другой – осваивать рыночные ниши. Новое заведение в составе Soho Family также ориентировано на решение самых разных задач.



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