Главные события Москвы с 29 июня по 5 июля 2018 года

Москва изобилует интересными концертами и мероприятиями. Dni.Ru с удовольствием рассказывают, как провести ближайшую неделю. Ну а выбор – за вами.

29 июня, пятница

На площадке под открытым небом "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" пройдет творческий вечер молодой популярной поэтессы Ирины Астаховой (сценический псевдоним – Ах Астахова), чьи выступления собирают полные залы в разных городах Европы. Своими смыслами, манерой исполнения Астахова покорила слушателей всех возрастов. Сочетание легкости и жизненности лиричных строк с мелодичным живым музыкальным сопровождением создают удивительную атмосферу на ее выступлениях.

В парке искусств "Музеон" и парке "Зарядье" стартует VII фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. Это центральное событие в области ландшафтного дизайна в России, когда собираются лучшие мастера со всего мира. Посетителей ждет выставка работ победителей конкурса и авторские сады знаменитых ландшафтных дизайнеров с мировым именем, конкурс детских мини-садов, мастер-классы и шоу-программа. Главным событием фестиваля станет участие звезд ландшафтной моды. Например, знаменитые английские ландшафтные дизайнеры Пол Брукс и Джеймс Александр-Синклер построят свои авторские сады. Организаторы уделят внимание и теме проходящего в России чемпионата мира по футболу. На Moscow Flower Show из живых цветов будет построен гигантский футбольный мяч высотой 3 метра.

В "Школе современной пьесы" состоится финальный показ спектакля "Русское варенье". Это ироничный рассказ о судьбе современной русской интеллигентной семьи, застрявшей на своей даче, потеряв счет времени. Отчасти жестокая сценография Юрия Харикова представляет зрителю образ карточного домика, который вот-вот рассыплется. Крыша протекает, пустые дверные проемы, шаткие и скрипучие ступени лестниц, рассохшаяся мебель в старых и пыльных чехлах. Дом рушится, а с ним и судьбы домочадцев. К чему же все приведет?

30 июня, суббота

В "Ритм & Блюз кафе" выступит группа The Marshmallows. Три ярких вокалистки окунут публику в атмосферу песен, которые давно стали классикой рок-н-рольного фонда. За музыку отвечает классический инструментальный бэнд – гитара, барабаны, контрабас. Концерт подойдет тем, кто неравнодушен к пинап-постерам и шуршанию иглы по старому винилу с рокабилли, свингом, рок-н-роллом, кантри, буги и другими зажигательными ритмами.



1 июля, воскресенье

На крыше Музея Парка Горького состоится совместный концерт absolute soul групп Shoo, музыкантов творческого коллектива ART-COLLAGE и Стаса Море, в рамках которого будет презентован клип "Поезд в Евпаторию" – совместная работа Shoo и Стаса Море. Легкая акустическая программа создавалась музыкантами специально для этого выступления и прозвучит всего один раз. В ней собраны авторские песни группы Shoo в акустических аранжировках, финалиста "Новой волны 2017" и общественного деятеля Стаса Море, а также изящные инструментальные зарисовки в исполнении музыкантов ART-COLLAGE.

На площадке под открытым небом "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" в рамках серии концертов "Неоклассики" пройдет сольный концерт пианистки Полины Осетинской. Прозвучат произведения Леонида Десятникова, Сергея Ахунова, Антона Батагова, Валентина Сильвестрова, Павла Карманова. Ценители качества фортепианной игры найдут в мастерстве Осетинской пример блестящей виртуозности, равно проявляющей себя и в сложнейших сольных сочинениях, и в богатых пышных партитурах для фортепиано с оркестром.

1 июля на сцене РАМТа начинаются XVIII "Летние балетные сезоны". В течение двух месяцев каждый вечер на сцене будут показывать шедевры мирового и русского балета – "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Баядерка". Это будут постановки легендарных хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского. Все спектакли идут в сопровождении оркестра. Первым спектаклем "Летних балетных сезонов", который покажут 1 июля, по традиции станет главный русский балет "Лебединое озеро" в исполнении нового участника проекта – Национального классического балета.

2 июля, понедельник

В клубе "16 Тонн" выступит Bill $aber (США) – сочетание звука новой школы и эстетику хоррор-метала. Выступление приурочено к мини-туру в поддержку релиза "Kill Everything". Организаторы обещают зрителям погружение в самый настоящий "трилл-кошмар".



3 июля, вторник

В "Союзе Композиторов" выступит Алина Филиппова. Артистка – лауреат российских и международных конкурсов эстрадно-джазового вокала и различны конкурсов, сотрудничает с известными музыкантами. В 2018 году коллектив "Alina Filippova & the band" принял участие в телевизионном шоу на канале "Культура" "Квартет 4х4". Выразительная, глубоко про­чувст­во­ванная музыка Алины богата стилевыми красками: от лаунж и босановы, до фанка и рок-н-ролла. В программе — джазовые хиты о любви "Get happy" и собственная авторская музыка.

4 июля, среда

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Фотоаппараты". Герои фантасмагории – два зародыша. Их ждет побег в возможное будущее, беседы о смысле жизни с бабочками и мухами, ощущение полноты жизни и ее красоты. Только не появившийся на свет может рассмотреть то, что мы обычно проходим мимо. Ведь "Наша жизнь – не те мгновения, что прошли, а те, что запомнились". Спектакль рассказывает о тайнах жизни, ее чудесах и ее драмах.



5 июля, четверг

Театр Наталии Сац совместно с Фондом "Русские сезоны – ХХI век" продолжает знакомить зрителей с шедеврами всемирно известного балетмейстера Михаила Фокина и представляет балеты "Шехерезада", "Шопениана" и "Половецкие пляски", впервые показанные миру сто лет назад в рамках "Русских сезонов" Сергея Дягилева в Париже, а сейчас восстановленные хореографом Андрисом Лиепой. "Мы взялись за эту постановку не для того, чтобы стать лучше Михаила Фокина, а чтобы быть в тенденциях его новаторства. Фокин, помимо его безусловной гениальности как хореографа классического танца, был новатором в постоянном поиске новых форм взаимодействия разных сценических жанров. Я счастлив представить вам новое воплощение моей двадцатилетней мечты и работы. Нет ни одного дня, чтобы я не думал о "Русских сезонах", их создателях и участниках", – говорит Андрис Лиепа.

В Главclub green concert отыграет концерт по заявкам группа "Пилот". Зрители сами определили сет-лист путем голосования за любые песни коллектива со всех номерных пластинок. Песни группы всегда отличались музыкальной разноплановостью и глубиной материала: от "русского рока" и "дворовой песни" и других жанров. Для поклонников это отличная возможность услышать всеми любимые хиты и достаточна редкие песни.

В клубе "16 тонн" выступит Игорь Растеряев. Его песни просты, понятны и трогают до глубины души. Какая бы ни была тема – война или простая русская деревня – всегда получается искренне и без пафоса. Именно поэтому Растеряева можно называть настоящим народным исполнителем. К нему на концерты приходят люди самого разного возраста.