Как правильно закрутить чалму

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Среда 27 июня
Лента новостей
15:56
Джазовый фестиваль "Настроение" вошел в "Путеводитель болельщика по Московской области"
15:48
Болельщиков выгнали из отелей во время ЧМ-2018
15:36
Россиян ждут проблемы с деньгами
15:33
Домашним животным разрешат путешествовать по России самостоятельно
15:31
Звездного адвоката Добровинского наказали за нарушение этики
15:24
Известный российский ученый умер после долгой болезни
14:51
Получившая пощечину Наташа Королева обратилась к матери
14:41
Названы вызывающие рак профессии
14:31
Миру угрожает разрушительная война из космоса
14:21
Экс-супруга Радулова беременна от женатого
14:11
Россиянам предрекли рост зарплат
14:10
ЧМ-2018 оставил женщин без секса
13:58
В России предложили Илону Маску новый дизайн iPhone X
13:46
Расставшийся с женой Шнуров: Если женщина вам врет, значит, все в порядке
13:35
Московский банк лишили лицензии
13:33
Создано лекарство для продления жизни
13:22
Популярный ведущий погиб после мистического ритуала смерти
13:12
Пьяный в хлам участник "Дома-2" бегал без трусов по Парку культуры
12:56
Предатель Родченков пытался свести счеты с жизнью
12:55
Спикер Госдумы обсудил совершенствование пенсионной системы с лидером профсоюзов
12:47
Германия и Бразилия под угрозой вылета с ЧМ-2018
12:38
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
12:26
Вид обколотой престарелой жены Солнцева довел до тошноты
12:21
Знаменитую актрису затравили за веселье на кладбище
11:58
Укравший полмиллиона финансовый директор потратил деньги на котиков
11:51
Мазур растрепала про отъезд оскандалившегося Джигарханяна в Америку
11:39
Известный певец откровенно о сексе с Шурыгиной
11:37
"Ну ты и позорник": Губерниев разнес больного Марадону
11:22
Откровенный танец болельщицы возмутил мир
11:16
Кровавое месиво: психбольной сын народного артиста изувечил звезду "Дома-2"
11:03
Скандалистка Мара Багдасарян разбилась в жуткой аварии
11:03
Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018
10:33
США попали в рейтинг самых опасных для женщин стран
10:29
Найдена новая причина рака груди
10:22
Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
09:56
Матильда Шнурова заткнула рты своим заявлением о разводе
09:56
Друг самой красивой болельщицы ЧМ-2018 высказался о ее съемках в порно
09:46
Россиянина признали худшим футболистом ЧМ-2018
09:44
Приморский чиновник украл 100 миллионов рублей при строительстве детсада
09:21
Блогера убили после мастер-класса по ведению споров
09:14
Террористу Сенцову передавали бомбы для атак на Крым
09:13
Пугачева горько плакала после шокирующего признания
09:11
Названы шансы россиян дожить до пенсии
08:44
"Передозировка": Марадона едва не умер на матче в России
08:35
"Жуткий диагноз": жена Башарова объявила о болезни сына
08:28
Савченко стала причиной убийства пенсионерки
08:27
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала
23:37
Месси чудом избежал катастрофы в России
22:00
На северо-западе Москвы загорелся супермаркет
21:52
Пилот воздушного шара пережил мощный удар током и взрыв (видео)
21:52
Крымский мост опасен для жизни
21:44
Проклова издевается над выставленным на улицу мужем
21:39
Антипригарная посуда признана возбудителем агрессивного рака
21:10
Подмосковью угрожают пожары
21:02
Отец Меган Маркл возмущен поведением Елизаветы II
20:58
Известного певца нашли мертвым на берегу моря
20:34
У народа случился припадок из-за "голых" снимков 51-летней певицы
20:18
Пилота официально обвинили в гибели пассажиров Ан-148
20:05
"Молодой ботаник-мизантроп": стал известен разработчик пенсионной реформы
19:49
Использование iPad признали разрушительным для здорового сна
19:46
Наталья Рудова предъявила Егору Криду подросший живот
19:41
"Ни в какие ворота": скандал с Шейниным вызвал оторопь
19:39
Названы дата и место прощания с поэтом Андреем Дементьевым
19:11
Сборная Перу хлопнула дверью на ЧМ-2018
19:07
Звезда "Игры престолов" отправила обнищавшего мужа побираться на улицу
19:04
Сальную Волочкову засняли во время ласк волосатого жеребца
19:01
Французы и датчане разочаровали "Лужники"
18:48
С сыном Барановской гуляет новый "папа-футболист"
18:20
Макрона ткнули носом в бассейн за 10 тысяч евро
18:09
МакSим покидает сцену из-за неизвестной болезни
18:03
Бегающий по улицам Волгограда кабан напугал народ
17:45
"Был в коме 27 дней": раскрыты детали загадочной смерти российского артиста
17:28
56-летняя супруга Малинина похорошела после скандала с Зарубиной
17:18
Володин осудил Киев за ситуацию с журналистом Примаковым
17:17
Перепугавший россиян "портал в другой мир" попал на видео
16:47
Володин оценил вклад Дементьева в развитие культуры
16:46
Живодер шесть лет убивал кошек и кормил их мясом народ
16:33
"Он работал до последнего": близкие высказались о смерти Андрея Дементьева
16:26
Теща вылила ушат помоев на певца Казаченко
16:16
Умер известный советский актер
16:14
Накануне годовщины смерти Круга в доме шансонье произошло ужасное
16:10
"Единая Россия" озеленила регионы
16:03
Оскандалившийся Шейнин в истерике объявил об увольнении с Первого канала
16:01
Volkswagen Tiguan: умение удивлять
15:55
Зевак не пустят в Мавзолей Ленина
15:44
Медведев оправдался за повышение пенсионного возраста
15:42
Звезда "Дома-2" отрезала себе грудь на глазах у всей страны
15:38
Испания обречена на поражение от России на ЧМ-2018
15:06
Встречу Путина и Трампа превратили в шоу
14:53
Юного россиянина сбросили с крыши в Турции
14:41
Выматерившегося в прямом эфире ведущего гонят тряпками с Первого канала
14:41
Женатый на старушке Солнцев рассказал Малахову об убийстве любимой
14:28
Лето-2018 грозит опасностью для жителей Земли
14:25
Тело бизнесмена нашли на яхте после вечеринки под Москвой
14:12
Музыканта Сучилина перед страшной гибелью прокляла цыганка
14:09
Супруга раскрыла причину смерти телеведущего Дементьева
14:06
Президент Македонии отказался переименовывать страну
13:53
Девушка-инвалид провалилась в канализационный люк
13:38
Обиженные мужчины мстят россиянкам за флирт с иностранцами на ЧМ-2018
13:35
В центре Уфы опрокинулась на крышу иномарка (фото)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян проболтался об истинной причине женитьбы на Цымбалюк-Романовской
Оскандалившийся Шейнин в истерике объявил об увольнении с Первого канала
"Ни в какие ворота": скандал с Шейниным вызвал оторопь
Женатый на старушке Солнцев рассказал Малахову об убийстве любимой
Сын Фриске отказался убирать за новой малышкой Шепелева
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала
Lifestyle

Как правильно закрутить чалму

Фото: личный архив вокалистки группы Shoo Шуни Балашовой
Чалма – настоящий писк современной мировой моды. Летом этот головной убор наиболее актуален: он позволит не только разнообразить любой повседневный или вечерний лук, но и защитить голову от палящего солнца. 
прочитано 537 раз

О том, как правильно "крутить" чалму, Dni.Ru рассказала и показала вокалистка группы Shoo Шуня Балашова, для которой этот головной убор – неотъемлемый элемент сценического образа.

Стандартная чалма на каждый день подходит для тех образов, которые не хочется делать очень насыщенными, но все же требуется пикантная нотка.

Такая чалма делается из легкой ткани, в один слой. Закалываем волосы в пучок на затылке (не очень высоко), складываем платок "уголочком" и перекручиваем посередине, скрепляя сзади обычным плоским узлом два конца.

Второй вариант чуть более нарядный : из свернутого в круг платка формируем как бы "шиньон" – объем, чтобы придать высоты. Волосы заколоты сзади. Второй платок также складывается треугольником, формируясь, как и в первом случае, но ложится он на уже подготовленную из другого платка возвышенную "платформу". Два конца платка перекрещиваются и скрепляются, заправляясь за уже плотные витки чалмы.

Фото: личный архив вокалистки группы Shoo Шуни Балашовой

Есть еще один необычный вариант: крутим чалму, окутывая голову. Перекрещиваем два конца платка сзади и формируем тугие жгуты, которые завязываются вокруг головы.

Кубинская чалма с бахромой – праздничный вариант, который подойдет для съемок и мероприятий. Стандартный заход сзади, только вот спереди образуем "шишечку" из свободных концов платка.

Еще способ: крутим чалму с угла платка, свободно изгибая и закручивая платок по всей длине, собирая в свободную форму.

Секретный лайфхак: берем любую ткань, формируя из нее продолговатый шарф, как бы сложенный в два раза. По одной стороне вставляем проволоку для того, чтобы иметь возможность быстро и легко формировать нужную форму прямо на голове. Такую чалму можно использовать для собранных волос, а можно закрутить платок и на распущенных волосах. Это идеальный вариант с купальником для пляжа.

27 июня 2018, 13:16

комментарии

Политика

Встречу Путина и Трампа превратили в шоу
Путин устроил "райскую жизнь" провокатору Порошенко
Лебезившему перед Путиным Порошенко нашли оправдание
"Мозг включите": Яровая резко ответила на русофобское заявление Грибаускайте

Шоу-бизнес

Цекало рассекретил отношения со Старшенбаум
Звездного адвоката Добровинского наказали за нарушение этики
Родные делят роскошную недвижимость поэта Дементьева
Получившая пощечину Наташа Королева обратилась к матери

Проишествия

Пилот воздушного шара пережил мощный удар током и взрыв (видео)
Известного певца нашли мертвым на берегу моря
"Был в коме 27 дней": раскрыты детали загадочной смерти российского артиста
Юного россиянина сбросили с крыши в Турции

Lifestyle

Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
Умер поэт Андрей Дементьев
Пять самых дорогих клипов Майкла Джексона (видео)
Звезда сериала "Сваты" показала истинное лицо
Шоу-бизнес

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой

В семье поэта разыгралась трагедия
Шоу-бизнес

Проклова издевается над выставленным на улицу мужем

Актриса устала от мужа-изменника
Шоу-бизнес

"Жуткий диагноз": жена Башарова объявила о болезни сына

Женщина поделилась своими переживаниями
Спорт

"Передозировка": Марадона едва не умер на матче в России

Сам аргентинец информацию о госпитализации опровергает

Гороскоп

Лето-2018 грозит опасностью для жителей Земли
Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля
Женатого Дзюбу ждет новая любовь
Совет на выходные

Фоторепортажи

Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018
Роналду "испугался" российских футболистов
Полезная пощечина: как сборную России в Самаре громили
Дочь Навки в траурном платье пришла на выпускной

Спорт

Месси чудом избежал катастрофы в России
Испания обречена на поражение от России на ЧМ-2018
Обиженные мужчины мстят россиянкам за флирт с иностранцами на ЧМ-2018
Спортивный комментатор умер во время матча ЧМ-2018

Регионы

Перепугавший россиян "портал в другой мир" попал на видео
Пенсионерка ограбила банк ради подарка внучке
Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
В Воронеже королеву красоты накормили хлебом с гвоздями
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru