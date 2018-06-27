Как правильно закрутить чалму

Чалма – настоящий писк современной мировой моды. Летом этот головной убор наиболее актуален: он позволит не только разнообразить любой повседневный или вечерний лук, но и защитить голову от палящего солнца.

О том, как правильно "крутить" чалму, Dni.Ru рассказала и показала вокалистка группы Shoo Шуня Балашова, для которой этот головной убор – неотъемлемый элемент сценического образа.

Стандартная чалма на каждый день подходит для тех образов, которые не хочется делать очень насыщенными, но все же требуется пикантная нотка.

Такая чалма делается из легкой ткани, в один слой. Закалываем волосы в пучок на затылке (не очень высоко), складываем платок "уголочком" и перекручиваем посередине, скрепляя сзади обычным плоским узлом два конца.

Второй вариант чуть более нарядный : из свернутого в круг платка формируем как бы "шиньон" – объем, чтобы придать высоты. Волосы заколоты сзади. Второй платок также складывается треугольником, формируясь, как и в первом случае, но ложится он на уже подготовленную из другого платка возвышенную "платформу". Два конца платка перекрещиваются и скрепляются, заправляясь за уже плотные витки чалмы.

Есть еще один необычный вариант: крутим чалму, окутывая голову. Перекрещиваем два конца платка сзади и формируем тугие жгуты, которые завязываются вокруг головы.

Кубинская чалма с бахромой – праздничный вариант, который подойдет для съемок и мероприятий. Стандартный заход сзади, только вот спереди образуем "шишечку" из свободных концов платка.

Еще способ: крутим чалму с угла платка, свободно изгибая и закручивая платок по всей длине, собирая в свободную форму.

Секретный лайфхак: берем любую ткань, формируя из нее продолговатый шарф, как бы сложенный в два раза. По одной стороне вставляем проволоку для того, чтобы иметь возможность быстро и легко формировать нужную форму прямо на голове. Такую чалму можно использовать для собранных волос, а можно закрутить платок и на распущенных волосах. Это идеальный вариант с купальником для пляжа.