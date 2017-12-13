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Общество

Сколько должен длиться идеальный секс

Фото: GLOBAL LOOK press/Bill Ling
Западные исследователи провели опрос на данную тему. В нем приняли участие 3 836 человек.
прочитано 768 раз

Интересно, что идеальная продолжительность секса для мужчин и женщин практически совпала. Согласно ответам представительниц прекрасного пола, средний показатель длительности полового акта составляет 25 минут 51 секунду. Мужчины считают, что он должен длиться 25 минут 43 секунды.

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Сюжеты Секс и отношения

При этом отмечается, что продолжительность секса на самом деле далека от идеального показателя. Так, например, рекордное время продемонстрировали жители США – 17 минут и пять секунд для мужчин 31 года. В том же возрасте британцы занимаются сексом в среднем 16 минут и 58 секунд, передает сайт Saucy Dates.

Ранее ученые из Университета Новой Англии пришли к выводу, что люди с бесконтрольным сексуальным влечением подвергают опасности свой организм. По мнению специалистов, у человека есть определенный предел сексуальной активности. Более того, по данным ученых, попытки контролировать свое сексуальное влечение часто заканчиваются эмоциональными расстройствами.

Как писали Dni.Ru, британские ученые выяснили, что получение оргазма может быть опасным для зрения. Дело в том, что во время кульминации сильно напрягаются кровеносные сосуды глаз, поскольку происходит задержка дыхания и резко возрастает венозное давление сетчатки. Исследователи сообщили как минимум о шести подобных случаях за последнее время.

Автор: Людмила Фоканова13 декабря 2017, 10:34
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