Раскрыто неожиданное свойство женского оргазма

Ученые выяснили, что лесбиянки испытывают оргазм чаще, чем женщины с традиционной сексуальной ориентацией. Сексологи объяснили это длительностью прелюдии.

Работники Университета Арканзаса опросили 2,3 тысячи женщин из разных стран в возрасте от 18 до 65 лет, которые имели различные интимные предпочтения. Выяснилось совершенно неожиданное свойство оргазма – гомосексуальные связи женщины чаще заканчиваются этим сильным чувством удовлетворения.

Также специалисты отметили, что у обычных пар в среднем бывает больше секса, чем у лесбиянок – около 16 актов в месяц, тогда как при однополом сексе происходит примерно десять интимных встреч. Но дамы, предпочитающие лесбийские отношения, чаще испытывают оргазм. Около 55 раз в месяц – в половых отношениях с женщиной, против семи соитий за тот же период в гетеросексуальной связи, сообщает The Sun.

Автор книги "101 секс-совет" Ребекка Дакин объяснила это разной длительностью прелюдии. Для женщин это минимум 45 минут, что для легковозбудимых мужчин представляет проблему.

Dni.Ru писали о том, что ученые-медики из Мельбурна экспериментально доказали: прославленная точка G – это миф. Приятные ощущения при стимуляции влагалища обусловлены близостью клитора.

Специалисты осмотрели 13 женщин в возрасте от 32 до 97 лет. Они не обнаружили скопления нервов на передней стенке вагины. По мнению Натана Хоага, возглавлявшего исследование, оргазм женщинам приносят исключительно ласки малых половых губ.