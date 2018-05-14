Красотки с оголенными прелестями ринулись на пляжи

Девушки изобрели новый способ загара топлес. В преддверии пляжного сезона самые смелые будут использовать боди-арт, чтобы не надевать верхнюю часть купальника.

Идея стала новым трендом в Instagram. Она обрела популярность после того, как один из модных аккаунтов опубликовал снимки моделей, чьи тела были покрыты слоем краски и блесток в форме бикини и купальных костюмов.

Публикация от ✨GO GET GLITTER✨ (@gogetglitter) 27 Апр 2018 в 4:26 PDT

Публикация от ✨GO GET GLITTER✨ (@gogetglitter) 11 Май 2018 в 10:25 PDT

Некоторые пользователи соцсети поддержали блестящие "купальники", назвав их прикольными и яркими. Других возмутила откровенностью наряда: "Как можно вот так просто ходить голышом!" — прокомментировали они один из постов.

Публикация от ✨GO GET GLITTER✨ (@gogetglitter) 12 Май 2018 в 6:17 PDT

Публикация от ✨GO GET GLITTER✨ (@gogetglitter) 7 Май 2018 в 1:34 PDT

Были и те, кто посчитал такие "купальники" непрактичными. "Будут ли они оставаться на теле, если вы окунетесь в бассейн?", "Интересно, как выглядят эти линии загара?"

Публикация от ✨GO GET GLITTER✨ (@gogetglitter) 10 Май 2018 в 5:59 PDT

Публикация от ✨GO GET GLITTER✨ (@gogetglitter) 30 Апр 2018 в 1:56 PDT

Примечательно, что совсем недавно у любительниц вечеринок появился похожий тренд. Девушки начали украшать интимные части тела рисунками фруктов, полностью покрытых блестками. Тенденцию заметили на музыкальном фестивале Coachella, который прошел в середине апреля в Калифорнии, США.