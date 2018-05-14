Красотки с оголенными прелестями ринулись на пляжи
Идея стала новым трендом в Instagram. Она обрела популярность после того, как один из модных аккаунтов опубликовал снимки моделей, чьи тела были покрыты слоем краски и блесток в форме бикини и купальных костюмов.
Некоторые пользователи соцсети поддержали блестящие "купальники", назвав их прикольными и яркими. Других возмутила откровенностью наряда: "Как можно вот так просто ходить голышом!" — прокомментировали они один из постов.
Были и те, кто посчитал такие "купальники" непрактичными. "Будут ли они оставаться на теле, если вы окунетесь в бассейн?", "Интересно, как выглядят эти линии загара?"
Примечательно, что совсем недавно у любительниц вечеринок появился похожий тренд. Девушки начали украшать интимные части тела рисунками фруктов, полностью покрытых блестками. Тенденцию заметили на музыкальном фестивале Coachella, который прошел в середине апреля в Калифорнии, США.
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