Новый столичный ресторан построили вокруг огня

Нет ничего сложнее, чем качественно и вкусно готовить доступную и понятную еду. Эта нехитрая истина хорошо знакома многим столичным рестораторам, особенно тем, у кого за спиной солидный опыт создания и развития заведений высокой кухни.



Однако реальность такова, что на рынке все более востребованными оказываются проекты демократичного формата, но такие, в которых серьезно относятся к еде. Все-таки за последние годы в столице сформировалась большая группа людей, которые обладают разнообразным гастрономическим опытом, но при этом принципиально не готовы рассматривать поход в ресторан как редкий праздник.

Вероятно, именно эти обстоятельства побудили двух известных московских рестораторов Бориса Зарькова и Илью Тютенкова, к которым на сей раз исключительно в качестве партнера присоединился шеф-повар White Rabbit Владимир Мухин, объединить усилия в создании нового, не очень привычного для себя проекта. Речь идет о ресторане "Горыныч", который совсем недавно открылся на Центральном рынке в начале Рождественского бульвара.

Концепция заведения базируется на использовании печи и открытого огня. У входа гостей встречает крафтовая пекарня, где выпекают хлеб, замешанный на монастырской закваске. Душистый, пружинистый, с аппетитной дымной ноткой. Далее в центре зала на просторной открытой кухне видна огромная печь с вращающимся камнем, рядом – гриль для мяса и овощей.

На кухне командует Артем Лосев. Меню получилось относительно небольшим, но вполне универсальным. В нем нашлось место и мясу, и рыбе, и морепродуктам, и овощам, из которых сконструированы салаты и сморреброды, паста и пицца, супы и горячее.

На первый взгляд может показаться, что еда приготовлена нарочито непритязательно. Однако это не так. Все же за каждым блюдом чувствуется и утонченный вкус владельцев, и серьезный опыт команды поваров. Кстати, готовясь к открытию "Горыныча", ребята прошли серьезную подготовку – постигали все тонкости создания пиццы в Италии у легендарных пиццайоло Франко Пеппе и Джило Сорбило, учились разделывать туши и работать с мясом у техасских и французских мясников.

На закуску непременно стоит попробовать копченого угря на запеченном до обугленной шкурки картофеле, тартар из говядины с красной икрой и нежнейшего копченого лосося с хреном.

На горячее было бы большим упущением пройти мимо осьминога с печеным картофелем и соусом из паприки, гребешка с хумусом и печеными яблоками и, конечно, сочнейшей говяжьей котлеты с брусничным соусом.

Впрочем, в "Горыныч" вполне можно заглянуть и на куриные купаты и на говяжий бургер с трюфельным фри и, конечно, на кусочек пиццы – ее здесь выпекают в дровяной печи ровно полторы минуты. Особенно хороши те, что начинены белыми грибами, шитаки и яйцом, а также креветками кимчи и огурцами терияки.

Еще один важный раздел – овощи. Обжаренная брюссельская капуста с орехом пекан, шпинат со сливками или цветная капуста с сырным соусом – лучший аргумент для тех, кто полагает овощи самостоятельным блюдом и отказывается видеть в них только гарнир.

Десертный раздел невелик. Но сметанник с хурмой или манный пудинг с мороженым из ряженки в завершение трапезы более чем убедительны.

Средний счет – 2000 рублей.

