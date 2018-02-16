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Lifestyle

Главные события Москвы с 16 по 22 февраля 2018 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov
Зима пролетела, а мы почти не заметили! На этой неделе Москва празднует Масленицу и предвкушает наступление долгожданной весны. Куда сходить и как развлечься в эти прекрасные дни? Dni.Ru помогут определиться с выбором.
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16 февраля, пятница

Театр танца Аллы Духовой TODES покажет новый спектакль "Мы", который представляет собой подборку лучших танцевальных номеров за всю историю его существования, это своего рода сокровищница на все времена. Создатели говорят, что постановка – это бьющие через край эмоции и невообразимо красивые и сложные выступления, от которых буквально захватывает дух.  Шоу "Мы" отвечает на вопрос о том, что же такое свобода.

С 16 по 18 февраля на Тишинке пройдет очередная, уже 21-я выставка "Бижутерия от винтажа до наших дней". В этот период отмечается сразу несколько праздников – для мужчин, женщин и влюбленных пар, а это значит, что нужно подыскать интересные подарки. И на эту роль отлично подойдет какое-нибудь уникальное украшение, которое долго будет радовать близкого человека. Традиционно выбор на "Бижутерии" будет огромный: воедино сплетутся различные материалы, эпохи и стили – каждый найдет для себя что-то интересное.

В Большом театре покажут оперу "Пиковая дама". Это одно из самых трагических произведений великого композитора Петра Ильича Чайковского. Но неизменно билеты на постановку пользуются огромным спросом. Каждый ценитель музыки желает увидеть эту мистическую оперу в исполнении ведущих артистов главного театра страны.

В "ГлавClub Green Concert" выступят знаменитые панки из The Exploited. Некогда их дебютный альбом Punks Not Dead выстрелил, и с тех пор группа ни на минуту не сбавляет оборотов, несмотря на жизненные перипетии. Грядущее шоу приурочено к 20-летию первого концерта коллектива в Москве. 

Сергей Пенкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

В "Крокус Сити Холле" представит шоу "Музыкальная терапия" Сергей Пенкин. В этой программе живой звук будут дополнять световые эффекты и декорации, 3D-mapping шоу и видеоарт. Артист имеет диапазон в четыре октавы, его голос занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Сергей исполняет западные эстрадные шлягеры, шедевры мировой классики в современных аранжировках, поп-композиции и многое другое.

17 февраля, суббота

В Музее Москвы весело отпразднуют Масленицу. С 12 до 15 часов дня во дворе музея будут подавать блины с самыми разными начинками, а также организуют развлекательную программу с тематическими костюмами, музыкантами, танцами и хороводами. Кроме того, пройдет ярмарочная распродажа, и вырученные средства будут направлены детскому хоспису "Дом с маяком". В 18 часов в музее пройдут Визуальные чтения для детей и взрослых – гости смогут погрузиться в русские сказки, рассказы и повести Зощенко, Куприна, Чехова о Масленице и ее традициях. Также мероприятия пройдут и в филиалах музея  – Усадьбе Влахернское-Кузьминки и Музее истории Лефортово.

В концертном зале Центрального Дома Художника в рамках проходящего фестиваля "Flamencura" выступит коллектив Flamenсura вместе с известными кантаорами Пабло Олива и Давид де Хосе. Яркий зажигательный концерт под руководством гитариста и композитора Алексея Стародубцева закроет фестивальную программу, после чего состоится награждение участников грамотами и подарками. Организаторы обещают изысканную авторскую музыку и традиционное фламенко в великолепном исполнении, которые наполнят все пространство атмосферой солнечной Испании.

В "ГлавClub Green Concert" выступит Юлия Чичерина, один из знаковых представителей так называемой "новой волны уральского рока". Получив известность в конце 90-х, ее коллектив продолжает существовать, несмотря на полную, разумеется, кроме самой Юлии, смену состава музыкантов. В прошлом году группа "Чичерина" отметила 20-летие творческого пути и вот снова готова порадовать своих поклонников живым выступлением.

"Чайф" Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

В "Крокус Сити Холле" с "Зимней акустикой" выступит группа "Чайф". Первый подобный концерт состоялся 20 лет назад и превратился в добрую традицию, которая соблюдается и по сей день. Фронтмен группы Владимир Шахрин говорит: "Зимой все звучит по-другому. Если вы заходите зимой, например, в лес, то все как будто разряжено, каждый звук слышно очень отчетливо. Все графично становится". Поклонников будут ждать самые яркие хиты разных периодов творчества.

В "ZIL arena" выступят воротилы европейского фолка группа GARMARNA. Музыканты прославились не только благодаря воссозданию аутентичной средневековой музыки, но и своими смелыми экспериментами. Пик славы пришелся на 90-е, поэтому сейчас выступления коллектива достаточны редки. И если и идти – то сейчас, другого шанса может просто не быть.

18 февраля, воскресенье

На Центральном Московском ипподроме тоже будут праздновать Масленицу. Изюминкой станет приготовление самого большого блинного панно в России. Также гостей будет ждать специальная программа с выступлениями спортсменов верховой езды, катанием на русской тройке и пони. Также состоятся розыгрыши призов, пройдут интересные конкурсы и эстафеты для детей и взрослых. Для развлечения и отдыха будут обустроены тематические фотозоны, детские надувные качели-самовар, различные активности для всей семьи и многое другое.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Укрощение строптивой" по мотивам одноименной комедии Уильяма Шекспира. Кому везет в любви больше умным девушкам или красивым? В этой постановке обе сестры и умны, и хороши собой. Только вот одна добрая, а другая дерзкая – но ей тоже хочется урвать свой кусочек женского счастья. Данная версия не придерживается строгой классической формы и порадует тех, кому не чужды веселье и смелые эксперименты.

"Мастер и Маргарита". Фото: tagankateatr.ru

В Московском театре на Таганке покажут спектакль "Мастер и Маргарита". Постановка по произведению Михаила Булгакова, созданная Юрием Любимовым, стала первым в мире сценическим прочтением романа и остается пока единственным эталонным. На сцене зрители увидят органичный синтез всех пластов романа, каждый из которых отдельно не может быть понят.

19 февраля, понедельник

В Театре на Юго-Западе покажут драму "На дне" по одноименному произведению Максима Горького. Даже в самых тяжелых условиях есть место любви, надежде, желанию лучшей доли. Создатели говорят, что спектакль пытается ответить на вопрос, осталось ли что-то человеческое в изломанных людях, способны ли они к возрождению.

20 февраля, вторник

В "Крокус Сити Холле" состоится кинопоказ блокбастера "Джеймс Бонд: Казино Рояль" в сопровождении оркестра "Русская филармония", который вживую исполнит саундтрек к фильму. Картина будет показана на большом 12-метровом экране. Профессиональные музыканты погрузят зрителей в атмосферу острого и захватывающего сюжета, заставят сопереживать главному герою. Подобный формат "киноконцерта" завоевал популярность по всему миру.

Юрий Антонов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

В Государственном Кремлевском Дворце пройдет концерт "О чем поют мужчины", приуроченный ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. На сцену выйдут: Валерий Меладзе, Юрий Антонов, Вячеслав Добрынин, Александр Ревва, Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха, Стас Костюшкин, Денис Клявер, Александр Буйнов, "Uma2rmaN", Марк Тишман и многие другие. В числе специальных гостей: LOBODA, Диана Арбенина, Лариса Долина, Тамара Гвердцители, "A’Studio", Зара, "ВИА Гра", Глюк`оZa. Также зрителей ждет выступление-сюрприз от неназванной большой звезды.

21 февраль, среда

В Центральном Доме Актера покажут спектакль по новеллам Леонида Енгибарова "Я, Леня Енгибаров". Это известный советский клоун-мим, выступавший в амплуа "грустный клоун", и писатель, создавший ряд невероятно талантливых, трогательных и эмоциональных новелл о любви, дружбе и творчестве. Собственно они и легли в основу спектакля, который сыграют две актрисы в образе клоунов – рыжего и белого. Эта постановка грустная и веселая, умная и чувственная, а вместе – замечательная.

В Московском международном Доме музыки выступит Госоркестр России имени E. Ф. Светланова при участии художественного руководителя коллектива, дирижера Владимира Юровского и знаменитого российского виолончелиста Александра Князева. Будет сыгран Концерт №1 для виолончели с оркестром А. Шнитке и Симфония "Манфред" П.И. Чайковского. Стоит отметить, что Александра Князева называют одним из самых харизматичных исполнителей своего поколения. Он завоевал международную известность, став лауреатом престижных конкурсов, а пресса отнесла его к числу выдающихся классических музыкантов нашего времени.

Сергей Юровский. Фото: mmdm.ru

22 февраля, четверг

В Москве пройдет замечательный фестиваль "живого" кино. Проект Festival Live Cinema Concert – это яркое кино-шоу, где на большом экране в высоком качестве показывается культовый фильм, а саундтрек к нему прямо во время сеанса вживую исполняет профессиональный симфонический оркестр. Первым покажут 22, 23 и 24 февраля оскароносный исторический фильм "Гладиатор" с Расселом Кроу в главной роли. Картина во многом завоевала огромную популярность благодаря восхитительной музыке композитора Ханса Циммера, создавшего шедевральный саундтрек. Показы пройдут в новом зрительном зале – "Конгресс-центре" РЭУ им. Г.В. Плеханова, имеющем уникальный огромный светодиодный Full HD экран.

В Детском музыкальном театре имени Н.Сац состоится концерт "Память сердца", посвященный Великой Отечественной войне. Через музыку и песни зрителям расскажут про наше прошлое, о ее самых трагичных и триумфальных страницах. Тематически постановка будет разделена на несколько частей – первая посвящена расставанию и прощанию с мирной жизнью, а второе сражению на фронте. Дальше будет циклы "Привал", "На пути к Победе" и в завершении – "Встреча". Прозвучит множество знаковых и любимых сердцу композиций.

22 и 23 февраля в "Крокус Сити Холле" даст праздничные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, концерты группа "Любэ". Коллектив блистает на сцене с конца 80-х годов прошлого столетия, и творчество музыкантов по праву стало народным. В сюжетах их песен отражается Россия – родная, прекрасная, разная. В десяти выпущенных альбомах содержится огромное количество хитов, лучшие из которых и будут исполнены.

"Любэ". Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Pantsikov

В кино выходит фильм Стивена Спилберга "Секретное досье" с Мэрил Стрип и Томом Хэнксом в главных ролях. В центре сюжета женщина-издатель газеты "Вашингтон пост" и редактор Бена Брэдли, конкурирующие с "Нью-Йорк таймс" в деле раскрытия неудобных государственных секретов, которые скрывают от общества.

Другая новинка – отечественная комедия "О чем говорят мужчины. Продолжение" от известного "Квартета И". Главные герои едут в Питер, причем не все понимают зачем. Наверно, чтобы просто хотя бы на время отрешиться от насущных проблем. А в пути есть место и юмору, и жизненной философии.

 

16 февраля 2018, 11:52

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