Главные события Москвы c 21 по 27 декабря 2018 года

Ближайшая неделя будет богата на предпраздничные шоу и мероприятия. Чтобы не заблудиться в этом разнообразии – читайте традиционный обзор "Дни.ру".

21 декабря, пятница

В Центральном Манеже открывается долгожданная выставка "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний". Будут показаны шедевры, созданные Фридой Кало и Диего Риверой, и рассказана история супружеской пары, ставшей самой знаменитой в искусстве ХХ века. Гости смогут увидеть уникальную по своему содержанию ретроспективу двух художников: более 90 произведений, от ранних до поздних. Это живопись, рисунки, литографии. Основу экспозиции составят работы из собрания Музея Долорес Ольмедо (Мехико), живопись и графика из частных собраний Европы и Латинской Америки, работы из собрания внука Диего Риверы Хуана Коронеля Риверы и галереи "Арвил" (Мексика, США). Также будут представлены не публиковавшиеся ранее документы из российских государственных архивов и показаны многочисленные фотографии и документальные фильмы.

В Конгресс-центр РЭУ им. Плеханова начнутся показы китайского балетно-акробатического шоу "Щелкунчик". Это уникальное новогоднее представление, в котором соединяются воедино цирковые номера, балетная хореография, акробатические трюки и сцены с приемами настоящего мастерского кунг-фу. Китайские артисты будут демонстрировать свое мастерство на фоне красочных декораций. Зрелищности шоу добавят отличные световые и аудио-эффекты, а также огромный светодиодный экран. В постановке задействованы иллюзионисты и сорок пять акробатов, которые не любят подчиняться законам физики.

Киностудия "Мосфильм" в честь празднования 95-летия представит традиционное ежегодное новогоднее представление – знаменитую "Киноелку". Откроет свои двери самый большой в Европе кинопавильон №1 – место, где рождается кино и масштабные телепроекты. Организаторы театрализованного представления говорят, что в юбилейный год смогут удивить своих зрителей, объединив в одном музыкальном спектакле театр, кинематограф и цирковое искусство. В центре сюжета постановки окажется сама российская Фабрика грез.

В СК "Олимпийский" будет блистать грандиозное новогоднее шоу на воде "Пираты и Корабль-призрак". Представление объединит в себе самые разнообразные жанры: цирк, водное шоу, мюзикл, каскадерские трюки, акробатические номера, шоу-балет, артистическое плавание и прыжки в воду. Постановка будет интересна не только детям, но и родителям. Будут показаны захватывающие номера титулованных синхронисток, гимнастов, прыгунов, трюки спортсменов-флайбордистов. В качестве спецэффектов и декораций будут извержения вулканов, огненные пещеры, фонтанирующий корабль, фонтан-вулкан и многое другое.

22 декабря, суббота

На ВДНХ на катке "Ракета" пройдет на фантастическая вечеринка супергероев на коньках: Халков, Бэтменов и прочих "Человеков-Пауков". В этот вечер каждый желающий сможет окунуться в атмосферу супергеройской вселенной. Посетителей двух последних вечерних сеансов ждет тематический квест, колесо фортуны "Какой ты супергерой?", танцевальный БэтФлешмоб, возможность сделать аквагрим в стиле персонажей комиксов, яркая фотозона, игры с аниматорами и многое другое. Пришедшим в костюмах известных персонажей будут бесплатно пускать на каток.

В Большом зале Российской академии наук начнется главная научная елка страны "WOW! HOW?". Гостей ждут интерактивные зоны и мастер-классы в фойе, а также театрализованное научное новогоднее шоу с Дедом Морозом, Снегурочкой, искусственным интеллектом Снего-WIKI, роботом-ученым Вольтом и другими героями. Зрители отправятся в космос, чтобы посетить планеты Солнечной системы, а также таинственную планету Деда Мороза. Причем дети станут полноценными участниками действа благодаря ярким спецэффектам, видеопроекциям современной сценографии и, разумеется, науке. Опыты будут показывать на сцене каждые три минуты.

А в Фольклорном центре под руководством Л.Рюминой будут показывать интерактивный новогодний спектакль "Иван-Царевич и Серый Волк". Юные зрители, а также их родители перенесутся в яркий волшебный мир, где живут герои русских народных сказок. Вместе с Иваном Царевичем, Серым Волком и другими персонажами они отправятся в приключение, причем гости станут активными участниками постановки. Народное творчество будет гармонично сочетаться с современными технологиями. Зрители увидят цирковые трюки, профессиональную актерскую игру, живой звук, красочные спецэффекты, 3D-проекции с лазерным шоу.

В Музее Москвы расскажут "Сказки Андерсена". Это волшебный зимний спектакль, где нет границы между сценой и зрительным залом. Декорации, led-экраны, проекции и новые театральные технологии позволили превратить Провиантские склады Музея Москвы в сказочное пространство. Зрителей встретит сам автор Ханс Кристиан Андерсен, который проведет их через таинственный лес в Старый Город. Стойкий оловянный солдатик, Балерина, Кай, Герда и Снежная Королева – все они появятся неожиданно и с самыми непредсказуемыми эффектами.

С 22 декабря в Большом театре начнутся показы легендарного спектакля "Щелкунчик". Это произведение, которое всегда ассоциируется с Новым Годом и Рождеством. По его мотивам создано множество постановок, на этот раз будет идти вариант, созданный в 1966 году и ставший классическим. Это история о фантастическом мире волшебника Дроссельмейера, где обязательно есть прекрасный принц, где торжествует добро, но и коварный мышиный король. Это философское размышление о недостижимом идеальном счастье для всех возрастов.

В Музее-усадьбе "Архангельское" начнется большой рождественский фестиваль. На три недели дворцово-парковый ансамбль оденется в сказочные декорации главных зимних праздников года. 22 и 23 декабря фестиваль откроет "Европейское Рождество". Гости попадут в круговорот праздничных гуляний – их встретят уличные артисты, жонглеры и мимы, сказочные эльфы, парад Санта-Клаусов, шоу барабанщиков и духовой оркестр. 6 и 7 января 2019 года балом в Архангельском будет править "Русское Рождество". С размахом и хороводами, весело и задорно гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, уличные артисты, скоморохи и персонажи русских сказок.

Музей Восстания Машин приглашает на "Кибер-Елку" . Это продолжение приключенческой семейной истории "Трансформеры. Тайна посоха Деда Мороза". Гостям покажут лазерное, дымовое и мыльное шоу, танцы, фокусы с азотом, молнии Теслы, дискотека с Дедом Морозом и различные сюрпризы. По сюжету, у Деда Мороза отнял волшебный посох злой гений Файзер. Нужно срочно держать путь на далекую планету Кибертрон, чтобы вернуть украденное и спасти Новый год. Помогут в этом зрителям два брата ученых – Леонардо и Арчибальд, а также Снегурочка. Скучать не придется – будет "заморозка времени", кибертронианские танцы вместе с Бамблби, а также бой Оптимуса Прайма с Мегатроном.

В Крокус Сити Холле будут публика сможет увидеть новогоднее шоу "Главный секрет Деда Мороза". Зрители отправятся в путешествие по волшебной стране вместе с настоящим Дедом Морозом с русского Севера, профессиональными артистами и любимыми героями телеканала "МУЛЬТ": Смешариком Нюшей, Дракошей Тошей, Лео и Тигом и волшебницами из "Сказочного патруля". Всего же гостей ожидает 300 артистов на сцене, 80 – в зрительном зале, 500 специально сшитых костюмов и интерактивные игры со зрительным залом.

В УСК "ЦСКА" будет проходить яркое цирковое шоу для детей и взрослых "Морозко". Зрителей ждет юмор, музыка и настоящие чудеса. Сказочное представление будет происходить одновременно на воде, в манеже и воздухе. На водной площадке выступят чемпионки по синхронному плаванию, а на высоте более 20-ти метров воздушные гимнасты покажут опасные трюки. Профессиональные актеры превратятся в трогательные образы сказочных героев, а жонглеры, акробаты и эквилибристы поразят своей безупречной техникой. Не обойдется и без дрессированных животных. Медведь Тима будет играть на трубе, собаки-наездники оседлают пони, домашние животные и птицы, а также дикие волки, ягуар и пума исполнят зрелищные номера.

КВЦ "Сокольники" приглашает на Moscow Comic Convention. Это фестиваль для поклонников фантастики и фэнтези, компьютерных игр, аниме и манги, моддинга и киберпанка, книг и комиксов, сериалов и фильмов. Moscow Cyber Con – выставка, посвященная компьютерным и видеоиграм, League of Cosplay – один из крупнейших конкурсов косплея в России и ближнем зарубежье, Multiverse – фанатские и партнерские стенды по любимым всеми вселенным: фильмам, аниме, сериалам, книгам, компьютерным и видеоиграм, включающие в себя различные фотозоны и активности. АРТ Городок – самая большая аллея профессиональных и начинающих художников, Торговая Гильдия – гик-маркет, наполненный самыми разнообразными магазинами и мастерскими с товарами на любой вкус, Family Town – семейная зона фестиваля, где гики всех возрастов смогут отдохнуть и с пользой провести время.

В ЦДКЖ покажут спектакль "День сюрпризов", где роли сыграют Марат Башаров, Татьяна Васильева, Евгений Воскресенский и Филипп Васильев. Это эксцентричная комедия о закулисной жизни актеров и режиссеров, об их любовных историях и разводах, интригах, сплетнях и вечной борьбе за то,чтобы всегда быть "номер "1". Одним словом, и смех, и слезы, и театр.



23 декабря, воскресенье

В Государственном Кремлевском Дворце виртуозы из Concord Orchestra проведут новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса". Знаменитый композитор написал около пяти сотен произведений и вошел в историю, как "король вальсов". Будут исполнены всемирно известные вальсы и марши, среди которых: "Императорский вальс", "Весенние голоса", "На прекрасном голубом Дунае", "Сказки Венского леса". Завершит программу знаменитый "Марш Радецкого". При исполнении этого марша публика будет аплодировать, отбивая такт, а дирижер из Италии Фабио Пирола, обращаясь к ней лицом, дирижировать аплодисментами. Лучшие танцевальные пары будут грациозно вальсировать под роскошную музыку Штрауса, сцену и зал украсят тысячами белых гвоздик, новогоднее шоу перенесет зрителей в белоснежную сказочную страну.

В Adrenaline Stadium свое 18-летие отметит группа Animal ДжаZ. За этот срок коллектив из андеграундного проекта стал в определенных кругах культовым. В активе музыкантов заполненные многотысячные залы концертных площадок, крупнейшие фестивали, престижные награды и первые места чартов. Группа по-прежнему актуальна и при этом самобытна, вне переменчивых веяний моды. Вокал фронтемна Александра Красовицкого многими признается как один из самых харизматичных и заметных голосов в рок-сегменте.

В Московском международном Доме музыки состоится концерт "Штраус Гала". "Король вальса" Иоганн Штраус подарил мировой культуре огромное количество шедевральных произведений. Отец композитора тоже был музыкантом, но юноша очень рано бросил ему вызов, став автором популярных танцевальных пьес. Зрителей ждут любимые многими "Полька-пиццикато", "Сказки Венского леса", "Весенние голоса", а также другие сочинения, которые прозвучат в исполнении солистки Большого театра Дарьи Зыковой.

Московский театр мюзикла приглашает на премьеру мюзикла "Чудеса и куралесы". Здесь повстречаются герои сразу двух знаменитых книг Льюиса Кэрролла о приключениях Алисы – из Страны чудес и Зазеркалья. Сестры Красная и Белая королевы идут войной друг на друга, а Алисе нужно спасти от казни Шляпника и остановить конфликт, грозящий разрушением всей Стране чудес. Зрители также познакомятся с Чеширским котом и Мартовским зайцем, Голубой гусеницей и Белым кроликом, Труляля и Траляля, а также разоблачат нового коварство героя-антагониста.

24 декабря, понедельник

В Театре МДМ идет постановка "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК". Это история о группе непрофессиональных актеров из Общества любителей театра Политехнического университета. Они хотят поставить в канун Рождества детектив в духе Агаты Кристи, но путь к цели оказывается тернист, и на пути их ждет куча смешных ситуаций. Это напоминание о том, что в жизни многое идет не по плану, но воспринимать это нужно с улыбкой. Этот спектакль успешно прошел в двух десятках стран и получил престижные мировые театральные награды.

В концертном зале на Новом Арбате будут показывать новогоднее шоу "Дети в интернете или Новогодние игры Деда Мороза". Над сценарием нового шоу работали писатели Эдуард Успенский и Андрей Усачев, а над музыкальным оформлением – композитор Максим Дунаевский. По сюжету, накануне Нового года, когда грани между двумя мирами нарушились, случилась фантастическая история – в интернете пропали дети. Дед Мороз со своими помощниками и со всеми зрителями отправляется на их поиски прямо в виртуальный мир, где на каждом шагу их ждут коварные интернет-обитатели: вирусы, глюки, монстры, боевые дроны под предводительством самозваного короля интернета Мистера Спама. Нашим героям с помощью дружной поддержки зала придется преодолеть немало препятствий, чтобы найти детей и вернуть им настоящий Новый год.

25 декабря, вторник

В Московском международном Доме музыки в канун католического Рождества Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" сыграет концерт Christmas Gala. Гостей ждет величественный и возвышенный орган, "ангельские" голоса Детского хора Большого театра России, мощное и торжественное звучание Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова, прославленные оперные певцы России Дарья Зыкова, Ирина Долженко, Сергей Писарев и блистательный маэстро Фабио Мастранджело. В программе – шедевры на все времена: Ave Maria Шуберта, Каччини, Баха – Гуно, Сен-Санса, Адажио Альбинони, Gloria Вивальди, Хоральная прелюдия фа минор Баха, Panis Angelicus Франка, "Тихая ночь" Грубера, Hallelujah Генделя, We wish you a Merry Christmas, рождественский гимн "Счастье во всем мире" и другие известные сочинения.

26 декабря, среда

В Vegas City Hall состоится премьера фэнтези-оперы "Рождественская сказка. Олимпия". Это динамичное шоу для детей и взрослых с захватывающим миром фантазий, который поразит зрителей огромными экранами, невероятными костюмами и полетами героев над зрительным залом. Сюжет новогодней истории построен на всемирно известных оперных хитах в исполнении знаменитой оперной певицы Светланы Феодуловой и звезд Большого и Мариинского театров в сопровождении симфонического оркестра "Радио Орфей". В спектакле прозвучат: Ария Калафа "Nessun Dorma" из оперы "Турандот" Джакомо Пуччини, "Фантом" из мюзикла "Призрак Оперы" Эндрю Ллойда Уэббера, Ария Шемаханской царицы из оперы "Золотой петушок" Н.А.Римского– Корсакова, Ария Аиды из оперы "Аида" Джузеппе Верди, Ария Рене из оперы "Иоланта" П.И.Чайковского (исполняет бас Олег Диденко), "Соловей" Камиля Сен-Санса, "Застольная песня" из оперы "Травиата" Джузеппе Верди и многие другие классические произведения.

27 декабря, четверг

В центре "Мир Искусств" состоится премьера инновационного песочного спектакля "Маленький принц". Вместе со звездой сериала "Молодежка" Станиславом Пеховским и художником песочной анимации Валерией Степаненко зрители погрузятся в сказочную атмосферу и смогут по-новому взглянуть на знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери. Художник Валерия Степаненко рассказывает: "Маленький принц" – история для всех возрастов, она очаровывает детей и напоминает их родителям о том, что они утратили, повзрослев. Вместе с магией песка эта история образует невероятное волшебство!".

В кинотеатрах России начнут показывать "Ёлки Последние". Это уже традиционный новогодний фильм, который обещает стать самым добрым и волшебным из всех. Будет рассказано пять новогодних историй. Например, в новелле "Сосны" миллениал поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца. В "Братьях" друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. А в новелле "Вредный дедушка" Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.