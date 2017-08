Тома Круза уличили в использовании накладных ягодиц

Речь идет о боевике "Операция "Валькирия" 2008 года, где Том Круз сыграл главную роль. Внимательные зрители обратили внимание на один из кадров картины, на котором запечатлены неестественно пышные ягодицы актера.

Круз "засветил" по-кардашьяновски выдающуюся пятую точку на шестой минуте фильма. Один из пользователей Twitter поспешил опубликовать этот кадр в своем аккаунте. "У меня есть теория по поводу кое-какого кадра из "Валькирии". На 5:12 у Тома Круза виднеется фейковый зад", – написал он.

Пост сразу же привлек внимание других пользователей соцсети. За несколько дней этот твит просмотрели 60 тысяч человек, а ретвитнули – 15,5 тысячи. Пользователи также стали активно комментировать пост, выдвигая свои версии происхождения пышных ягодиц Круза.

Так, некоторые из них шутливо предположили, что актер "накачал" пятую точку с помощью своей любимой сайентологии. Другие же считают, что "орешек" Круза – всего лишь результат компьютерной графики.

hello, please, i present the theory that for one single shot in Valkyrie (2008), at 5:12, tom cruise wears a fake butt. observe: pic.twitter.com/Tw6yTbsQUe