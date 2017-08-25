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Lifestyle

Тома Круза уличили в использовании накладных ягодиц

Том Круз. Фото: GLOBAL LOOK press/Nancy Kaszerman
Сейчас Голливуд переживает бум увлечения пышными ягодицами, и как правило, их счастливые обладательницы – женщины. Однако оказалось, что и Тому Крузу хочется примкнуть к новому тренду. Пользователи Сети неожиданно обнаружили, что в одном из своих боевиков актер использовал накладную пятую точку.
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Речь идет о боевике "Операция "Валькирия" 2008 года, где Том Круз сыграл главную роль. Внимательные зрители обратили внимание на один из кадров картины, на котором запечатлены неестественно пышные ягодицы актера. 

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Круз "засветил" по-кардашьяновски выдающуюся пятую точку на шестой минуте фильма. Один из пользователей Twitter поспешил опубликовать этот кадр в своем аккаунте. "У меня есть теория по поводу кое-какого кадра из "Валькирии". На 5:12 у Тома Круза виднеется фейковый зад", – написал он. 

Пост сразу же привлек внимание других пользователей соцсети. За несколько дней этот твит просмотрели 60 тысяч человек, а ретвитнули – 15,5 тысячи. Пользователи также стали активно комментировать пост, выдвигая свои версии происхождения пышных ягодиц Круза. 

Так, некоторые из них шутливо предположили, что актер "накачал" пятую точку с помощью своей любимой сайентологии. Другие же считают, что "орешек" Круза – всего лишь результат компьютерной графики.  

Отметим, что многие известные представители мира шоу-бизнеса грешат использованием накладных ягодиц. Так, например, на одном из концертов Ольги Бузовой фанаты заметили, что певица "надела" фальшивую пятую точку. 

Что же касается голливудского красавца Тома Круза, то он и раньше вводил поклонников в заблуждение. По слухам, актер носит обувь со скрытыми каблуками, чтобы выглядеть выше. 

Автор: Рудольф Великолепный25 августа 2017, 11:28

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