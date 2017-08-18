Девушка страдает из-за постоянного желания заняться сексом
Синдром генитального возбуждения – заболевание, при котором человек испытывает ощущения, близкие к оргазму, но до "разрядки" дело так и не доходит. У Аманды эти ощущения никогда не проходят, более того, они сопровождаются сильными болями мышц малого таза.
Это состояние повергает девушку в панику. Аманда впервые столкнулась с симптомами своей болезни в 13 лет. Девушка признается, что ей постоянно хотелось заняться сексом и она много мастурбировала, пишет The Sun.
Однако родные долго не принимали жалобы девушки всерьез. "Я говорила, что мне нужно заняться сексом, мне нужен оргазм. Но никто мне никогда не верил", – признается несчастная. Более того, мать Аманды опасалась, что она ударится во все тяжкие и станет девушкой легкого поведения.
Лишь в 2013 году врачам удалось установить диагноз американки – синдром генитального возбуждения. Аманда признается, что из-за болезни не может вести нормальный образ жизни.
Девушка не может работать, водить машину и даже сидеть в соцсетях. Поэтому уже много лет она ведет затворнический образ жизни. Чтобы облегчить симптомы Аманда вынуждена ежедневно принимать около 30 различных лекарств, а также прикладывать лед к половым органам.
У девушки есть парень и она признается, что иногда умоляет его заняться с ней сексом. Однако уже через несколько часов после близости симптомы возвращаются вновь.
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