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Lifestyle

В Сети разоблачили тайные уловки рестораторов и продавцов

Фото: GLOBAL LOOK press/Elena Sikorskaya
Под темой на популярном форуме, посвященной ухищрениям, на которые идут в торговых сетях и ресторанах, оставили свои комментарии почти пятьдесят тысяч пользователей. Каждому есть что рассказать.
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Тема на развлекательном форуме Reddit уже набрала около пятидесяти тысяч комментариев. Пользователи наперебой делятся своим опытом – на какие хитрости продавцов и рестораторов они в свое время попались. Например, форумчане предупреждают о заманчивых предложениях вроде "найди дешевле – вернем деньги".

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"Магазины матрасов, которые предлагают вернуть деньги, заключают договор с производителями на изготовление абсолютно одинаковых моделей, но с разными названиями для разных магазинов, а потому извлечь выгоду из этой акции невозможно", – сообщает один из комментаторов.

Бывший официант делится собственным наблюдением. В его ресторане суп подают в чашках и тарелках, причем в чашке суп существенно дешевле. Однажды официант провел эксперимент и перелил суп из тарелки в чашку – та оказалась заполненной до краев. 

  

Купив в цветочной лавке цветущий кактус, другой пользователь год наслаждался цветением растения. В итоге оказалось, что искусственный цветок просто был прикреплен к живому кактусу.

"Я работала в коллекторском отделе одно время. Заманивали клиентов так. Людям предлагали 0% годовых в первый год пользования кредитной карты. Одновременно их другие долги переводили на новую карту. Компания не высылала клиентам счет за первый месяц пользования, а те невнимательно читали договор и пропускали платеж. Мелким шрифтом было указано, что в случае пропуска хотя бы одного платежа в течение года процентная ставка с 0% увеличивается до 29,95%. Эта работа выматывала мою душу!", – пишет еще одна участница дискуссии.

Приятель еще одного пользователя неплохо зарабатывает на желании жителей городка избавиться от навязчивых енотов. Он отлавливает животных в одном районе города – выпускает их в другом. Вскоре оттуда поступают заказы на отлов надоедливых зверушек. Цикл повторяется необходимое количество раз – а заработок гарантирован.

Похожую схему обыграл еще Чарли Чаплин в своей короткометражке "Малыш", рассказывающей о предприимчивом стекольщике. Юный сорванец разбивает соседям камнями стекла в домах – а его отец ходит по улицам и вставляет пострадавшим от маленького хулигана стекла в окна. 

  

Вспомнили пользователи и о профессиональном поведении продавцов-консультантов в торговых центрах. Зачастую те делают вид, что им безразлично – купит посетитель товар или нет. При этом одновременно продавцы хитро устраивают искусственный дефицит на какой-либо товар. В совокупности метод приносит неплохой доход – если учесть, что продавцы чаще всего получают процент от продаж. 

Автор: Алексей Минин12 июля 2017, 14:27

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