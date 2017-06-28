Как жить по биоритмам

Человек может стать максимально продуктивным, не прилагая больших усилий, а лишь заручившись поддержкой организма. А для этого нужно понять биоритмы, по которым живет ваше тело, чтобы подстроить под них рабочий график.

Жизнь многих из нас расписана по часам, но мало кто задумывается о том, что организм тоже живет по графику, который не всегда совпадает с нашими грандиозными планами. А потом случается "подстава": только выкроил время на тренировку, как тело отказалось слушать и начало протестовать. Только настроился на продуктивную работу – и мозг отключился, оставив несбывшиеся планы и глухое раздражение. Можно ли сделать так, чтобы тело не было врагом, а лучше – помогало в реализации мечты? Предлагаем ознакомиться с биологическими часами работы организма, которые нужно учитывать при планировании собственной активности, чтобы извлечь из дня максимум пользы.

Расписание часов активности внутренних органов

Почему доктора наперебой советуют при пробуждении выпивать стакан лимонно-медовой воды? Все дело в том, что с 5 до 7 утра в активную фазу работы вступает толстый кишечник, который выводит шлаки и пищевые отходы из организма, и вода помогает его "завести". До 9 утра пробуждается желудок, вот почему вредно пропускать сытный завтрак, богатый сложными углеводами, наше тело должно заряжаться энергией на весь день. С 9 до 11 утра активизируется поджелудочная железа, которая позитивно реагирует на йогурты и фрукты. А вот с 11 до часу дня за работу берется сердце, поэтому в обеденные часы лучше воздерживаться от излишних волнений и нервотрепки.

Что происходит после обеда? До трех часов пополудни за работу берется тонкий кишечник, с 15 до 19 организм активно нейтрализует токсины за счет активизации функций почек и мочевого пузыря. Им, кстати, можно помочь, потребляя как можно больше воды и травяных настоек. А с 19 до 21 не станет лишней прогулка на свежем воздухе, ведь именно в этот период налаживается интенсивное кровообращение. Вообще, вечернее время отлично подходит для активных физических нагрузок, в том числе и секса. А вот с 23 часов и до 3 ночи процессы жизнедеятельности замедляются, организм понижает температуру тела, притупляет аппетит, занимается обновлением клеток, а также восстановлением иммунной защиты. Активно работает печень, которая не приемлет ни алкоголя, ни жирной пищи.

Лучшее для любви и творчества

Зная часы продуктивности каждого из органов, можно подстроить свое поведение под природные биоритмы так, чтобы получить максимальную выгоду и обезопасить себя от эксцессов. Например, 2 часа ночи – самое опасное время для автолюбителей, ведь именно в этот период зрение сильно теряет остроту. А в утренние часы чаще случаются инсульты, что вызвано активной работой легких. Кстати, время сиесты тоже придумано не просто так – с 12 до 14 реакции организма сильно замедляются, человек становится вялым, апатичным, заторможенным, теряется внимание, ухудшается память, отчего трудно оставаться работоспособным.

Лучшее время для любви и секса – 8-9 часов утра, а также 16-17 часов, когда наиболее активно выбрасываются половые гормоны, а яйцеклетка готова к оплодотворению. Если болит голова, до 10 утра нужно попробовать переждать неудобство без таблеток, вполне возможно, боль пройдет сама, так как в это время чувствительность притупляется.

Самые творческие часы начинаются в период с 9 до 12, когда в работу активно включаются оба полушария головного мозга. Но если работа связана с мелкой моторикой рук – лепка, рисование, игра на музыкальных инструментах – наиболее сенситивными подушечки пальцев становятся в послеобеденные часы – с 15 до 17 дня.

Лучшее время для спорта – промежуток от 16 до 21 часа, когда мышцы находятся на пике своей силы, хорошо работает кровообращение, чистится лимфа и почки, которые любят движение. В это же время кожа человека становится максимально податливой для косметологических манипуляций и различных чисток (можно топить баньку и наносить на лицо различные восстанавливающие маски). Наконец, иммунитет человека активнее включается в борьбу с вирусами и инфекциями с 20.30 до 00.30 ночи. Т-лимфоциты заручаются в это время колоссальной поддержкой и могут предупредить появление даже самых трудных болезней. Потому не сидите долго перед монитором компьютера и ложитесь спать. Ваше тело скажет только "спасибо".