Украинских туристов отправят в неизвестность
Туристический сервис Secret Ticket набирает свою популярность. Суть его работы проста: сначала человек оплачивает двухдневный "тур-сюрприз" и только потом, за день до предполагаемой поездки, узнает, куда он отправится.
К слову, в список направлений входят не только самые интересные места планеты, но и совершенно непопулярные города. Так, желающий совершить прогулку по крупному европейскому городу может с легкостью оказаться в забытой богом глухой провинции.
Цена таких туров определенно стоит того, чтобы рискнуть. Путевка на одного человека обойдется всего лишь 1190 гривен (2500 рублей – Прим. Ред.). Если же путешественник отправится не один, то стоимость существенно упадет – до 700 гривен (1500 рублей) на одного человека.
Тем, кого заинтересовал необычный сервис, скорее всего пора торопиться. Как утверждают основатели бизнеса, в скором времени средняя стоимость "туров-сюрпризов" существенно возрастет.
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