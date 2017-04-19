Украинских туристов отправят в неизвестность

На Украине стартовала работа сервиса, который предлагает туристам "поездки-сюрпризы". Удивительно, но отправиться "в неизвестность" пожелало немало народу.

Туристический сервис Secret Ticket набирает свою популярность. Суть его работы проста: сначала человек оплачивает двухдневный "тур-сюрприз" и только потом, за день до предполагаемой поездки, узнает, куда он отправится.

К слову, в список направлений входят не только самые интересные места планеты, но и совершенно непопулярные города. Так, желающий совершить прогулку по крупному европейскому городу может с легкостью оказаться в забытой богом глухой провинции.

Цена таких туров определенно стоит того, чтобы рискнуть. Путевка на одного человека обойдется всего лишь 1190 гривен (2500 рублей – Прим. Ред.). Если же путешественник отправится не один, то стоимость существенно упадет – до 700 гривен (1500 рублей) на одного человека.

Тем, кого заинтересовал необычный сервис, скорее всего пора торопиться. Как утверждают основатели бизнеса, в скором времени средняя стоимость "туров-сюрпризов" существенно возрастет.