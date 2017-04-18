Известного певца хотят арестовать за жадность

Суд Лос-Анджелеса выдал ордер на заключение под стражу одного из самых известных исполнителей в Латинской Америке. Мексиканца Луиса Мигеля обвиняют в невыполнении условий контракта.

Певец не выплатил экс-менеджеру указанную в договоре сумму один миллион долларов. Суровое решение федерального суда связано с тем, что Мигель игнорирует дачу показаний.

Адвокаты попросили еще несколько дней для обеспечения явки артиста, который три раза подряд оставил это требование без внимания. Однако суд не пошел на уступки, и теперь в США Мигелю грозит арест, сообщает "Газета.ru".

Луис Мигель – один из наиболее популярных певцов в Латинской Америке. Он исполняет композиции в романтическом стиле, является обладателем девяти наград "Грэмми". Артист продал более 60 миллионов копий своих альбомов. Поклонники дали ему прозвище Солнце Мексики.

Как писали Dni.Ru, в январе 2017 года звезда фильма "Трансформеры" Шайа Лабаф поплатился свободой за скандальную акцию. Протест под лозунгом "Ему нас не разделить!" был направлен против хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Поводом для ареста стало нападение актера на участника демонстрации, что-то не то сказавшего на камеру. Разозленный Лабаф набросился на активиста с кулаками и был задержан полицией.