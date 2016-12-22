Новиков получил "шикарное впечатление" от допроса

Барда Александра Новикова отпустили из полиции после допроса по делу о мошенничестве при строительстве поселка "Бухта Квинс" в Екатеринбурге. Допрос певца продолжался около четырех часов.

Сам Новиков сказал, что от следственных действий получил "шикарное впечатление". "Допрос, следственные процедуры – это естественные вещи!" – сообщил шансонье.

Новиков не уточнил, в каком статусе находится. "Я в статусе порядочного человека: я ничего не похищал, ничего не совершил противоправного – чего мне переживать?" – цитирует его Ura.ru. Сообщается, что артист был в главном следственном управлении МВД по Свердловской области и поучаствовал в нескольких очных ставках.



Бард отметил, что "в отношении него меньше обвинений, чем в отношении его компаньона Михаила Шилиманова", поэтому полицейские не стали его задерживать. Однако следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте певца.

Ранее издание Znak.com сообщило о задержании Новикова, обвиняемого по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". По некоторым данным, его партнер Михаил Шилиманов задержан.

Его обвиняют в хищении 41 миллиона рублей у пайщиков при строительстве коттеджного поселка "Бухта Квинс". Среди его застройщиков был сам Новиков, его сын Игорь и компания "ФМБ".