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Новиков получил "шикарное впечатление" от допроса
Сам Новиков сказал, что от следственных действий получил "шикарное впечатление". "Допрос, следственные процедуры – это естественные вещи!" – сообщил шансонье.
Новиков не уточнил, в каком статусе находится. "Я в статусе
порядочного человека: я ничего не похищал, ничего не совершил
противоправного – чего мне переживать?" – цитирует его Ura.ru. Сообщается, что артист был в главном следственном управлении МВД по
Свердловской области и поучаствовал в нескольких очных ставках.
Бард отметил, что "в отношении него меньше обвинений, чем в отношении его компаньона Михаила Шилиманова", поэтому полицейские не стали его задерживать. Однако следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте певца.
Ранее издание Znak.com сообщило о задержании Новикова, обвиняемого по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". По некоторым данным, его партнер Михаил Шилиманов задержан.
Его обвиняют в хищении 41 миллиона рублей у пайщиков при строительстве коттеджного поселка "Бухта Квинс". Среди его застройщиков был сам Новиков, его сын Игорь и компания "ФМБ".
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