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Lifestyle

Россиянка попала в список самых красивых миллионерш

Анна Анисимова. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS
"Молодость, слава, красота и удача: леди, у которых все это есть (и еще пара миллиардов в придачу)" – гласит заголовок нашумевшего рейтинга самых обаятельных и состоятельных женщин мира. Примечательно, что в список попала и россиянка. Помимо 32-летней Анны Анисимовой издание назвало имена еще 60 девушек. Dni.Ru рассказывают о самых ярких из них.
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Как сообщает опубликовавшее рейтинг издание Trendchaser, на счетах у "русской Пэрис Хилтон" хранится более двух миллиардов долларов. Дочь русского олигарха Василия Анисимова с 16 лет проживает в США и отличается тягой к "широким" жестам. Так, в возрасте 19 лет она арендовала для своего отпуска дом известного композитора Дениза Рич за 530 тысяч долларов. Несколько лет назад одна из самых завидных невест мира вышла замуж за известного продюсера и директора кинокомпании Sunrise Pictures Питера Шафера. 

В числе богатых красавиц оказалась и дочь президента США Дональда Трампа – 35-летняя Иванка. В юности девушка построила весьма успешную карьеру фотомодели и телеведущей, но в последнее время все больше времени посвящает семье и писательской деятельности.

Иванка Трамп. Фото: Michael Loccisano/Getty Images

Конечно же, в список вошла одна из самых ярких женщин Франции – дочь президента Louis Vuitton Moët Hennessy Дельфин Арно. Она не только руководит рядом направлений в компании своего отца, но и занимается благотворительной деятельностью.

Дельфин Арно. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic

Сразу за Дельфин по списку следует Тори Берч. В свои 50 основательница одного из самых популярных брендов отличается и кругленькой суммой на личном счету, и прекрасной внешностью.

Тори Берч. Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

В числе самых обаятельных и состоятельных женщин мира уже не первый год находится дочь бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга Джорджина. К слову, своим состоянием 34-летняя светская львица обязана не только отцу. Джорджина является успешной писательницей, профессионально занимается конным спортом и пишет книги.

Джорджина Блумберг. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS

Автор: Андрей Петрунян17 апреля 2017, 16:25

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