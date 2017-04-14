Совет заболеть раком для похудения вызвал скандал

На популярный женский журнал Cosmopolitan обрушилась волна критики от читателей. В публикации в социальной сети Twitter издание сослалось на материал о девушке, которая перенесла рак. Интернет-пользователи были шокированы фразой о том, что героиня статьи "похудела на 20 килограмм без всяких на то усилий".

"Серьезное испытание со здоровьем помогло мне влюбиться в собственное тело", – гласит заголовок материала. Однако, как отмечает Lenta.ru, сама статья оказалась гораздо серьезнее твитта.

Подписчики издания ополчились на редакцию, пытаясь указать на неприемлемость публикации подобных вещей. Используя хэштег #cancerisnotaweightlossprogramitsCANCER (Рак – это не способ похудеть, это РАК. – Прим. ред.), девушки массово осудили журнал.

Пользователь с ником Allison Betof‏ заявила, что сама является врачом и что подобное поведение редакции является настоящим невежеством. Женщина призвала Cosmopolitan принести извинения как самой героине материала, так и всем девушкам, которые борются с раком.

В настоящее время нашумевшая публикация в Twitter удалена, но никаких комментариев и извинений от редакции Cosmopolitan пока что не прозвучало. Возможно, что вскоре ситуация будет исправлена.