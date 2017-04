Совет заболеть раком для похудения вызвал скандал

"Серьезное испытание со здоровьем помогло мне влюбиться в собственное тело", – гласит заголовок материала. Однако, как отмечает Lenta.ru, сама статья оказалась гораздо серьезнее твитта.

Подписчики издания ополчились на редакцию, пытаясь указать на неприемлемость публикации подобных вещей. Используя хэштег #cancerisnotaweightlossprogramitsCANCER (Рак – это не способ похудеть, это РАК. – Прим. ред.), девушки массово осудили журнал.

Пользователь с ником Allison Betof‏ заявила, что сама является врачом и что подобное поведение редакции является настоящим невежеством. Женщина призвала Cosmopolitan принести извинения как самой героине материала, так и всем девушкам, которые борются с раком.

В настоящее время нашумевшая публикация в Twitter удалена, но никаких комментариев и извинений от редакции Cosmopolitan пока что не прозвучало. Возможно, что вскоре ситуация будет исправлена.

Cosmopolitan Magazine posts weight loss secret that doesn’t take ANY exercise (It’s cancer the secret is get cancer)https://t.co/OGeQIoWaXR pic.twitter.com/DI4WZdKvDe