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Авиакомпания S7 накормит пассажиров космическим питанием

Фото: пресс-служба S7
В честь Дня Космонавтики авиакомпания S7 меняет стандартное бортовое меню. 12 апреля пассажиры некоторых внутренних рейсов смогут попробовать питание настоящих космонавтов.

Продолжение: 10 лучших фильмов о космических подвигах

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Космическое питание в тюбиках предложат пассажиром рейсов из Москвы в Самару, Екатеринбург, Калининград, Челябинск, а также на обратных рейсах из этих городов в Москву. При обслуживании путешественники смогут выбрать обычный сэндвич или космический тюбик с творожным кремом и фруктовым пюре.

Выбор маршрутов, на которых будет доступна данная услуга, неслучаен. Все четыре города так или иначе связаны с космосом. Например, в Самаре открыт к посещению музейно-выставочный центр "Самара космическая", где установлен памятник ракете-носителю "Союз" высотой 68 метров. А в Екатеринбурге можно ознакомиться с экспозицией Музея космонавтики и ракетно-космической техники. В Калининграде находится единственное в мире научно-исследовательское судно космической связи "Космонавт Виктор Пацаев" с музейной экспозицией на борту, а Челябинск прославился на весь мир после падения метеорита в 2013 году. Крупный осколок космического тела весом более 500 килограммов выставлен на обозрение в Челябинском областном краеведческом музее.

12 апреля 2017, 13:39

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