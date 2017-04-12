Авиакомпания S7 накормит пассажиров космическим питанием

В честь Дня Космонавтики авиакомпания S7 меняет стандартное бортовое меню. 12 апреля пассажиры некоторых внутренних рейсов смогут попробовать питание настоящих космонавтов.

Космическое питание в тюбиках предложат пассажиром рейсов из Москвы в Самару, Екатеринбург, Калининград, Челябинск, а также на обратных рейсах из этих городов в Москву. При обслуживании путешественники смогут выбрать обычный сэндвич или космический тюбик с творожным кремом и фруктовым пюре.

Выбор маршрутов, на которых будет доступна данная услуга, неслучаен. Все четыре города так или иначе связаны с космосом. Например, в Самаре открыт к посещению музейно-выставочный центр "Самара космическая", где установлен памятник ракете-носителю "Союз" высотой 68 метров. А в Екатеринбурге можно ознакомиться с экспозицией Музея космонавтики и ракетно-космической техники. В Калининграде находится единственное в мире научно-исследовательское судно космической связи "Космонавт Виктор Пацаев" с музейной экспозицией на борту, а Челябинск прославился на весь мир после падения метеорита в 2013 году. Крупный осколок космического тела весом более 500 килограммов выставлен на обозрение в Челябинском областном краеведческом музее.